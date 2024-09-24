Москва оценила гатчинских «Непосед»

Подведены итоги третьего фестиваля-конкурса образовательных учреждений и учреждений культуры субъектов Российской Федерации «Живая лоза - 2024», который организовали Международная академия развития образования при участии Межрегиональной общественной организации «Московская Ассоциация предпринимателей».

Фестиваль-конкурс «Живая лоза - 2024» прошел в дистанционном формате, поэтому участников было много и из самых разных регионов России.

Детский творческий коллектив «Непоседы» из детского сада № 51 г.Гатчины, музыкальный руководитель Наталья Николаевна Журавлева, выступал в двух номинациях: «Хореография» - с постановкой «Три девицы» и «Вокальное творчество» - с авторской композицией «Добро побеждает зло».

По итогам конкурса коллектив «Непоседы» награжден дипломами за 1 и 2 место соответственно.