Побьёт ли сентябрь прошлогодний рекорд?
В этом году нас снова выбил из колеи аномально теплый сентябрь, ставший продолжением аномально хорошего лета. Жители Северо-Запада в недоумении: на дворе – листопад, а люди в шортах, солнце светит, как в Крыму. Где наше серое петербуржское небо?.. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал «Гатчинской правде», кто «подогревал» наш регион до последней декады сентября.
- Аномалия тепла – это всегда главный вопрос, и есть три фактора, обуславливающие этот феномен. Над европейской территорией России стоял блокирующий антициклон, очень обширный, и он постоянно регенерировал – т.е. возрождался. Центр его стоял над Уралом. И это положение определяет направление ветра. Мы – в западной части этого антициклона, южные и юго-восточные ветры приносят с Черного и Средиземного моря очень теплый воздух. А так как это антициклон, то погода в основном солнечная, и солнце еще дополнительно нагревает поверхность. Поэтому получается три фактора: безоблачность (и нет осадков), пришедший теплый воздух и солнечный прогрев.
Александр Колесов называет этот случай уникальным. И прошлый сентябрь был тоже аномально теплым:
- В нашем регионе за весь ряд наблюдений такого не случалось, а на сегодняшний момент еще на три градуса теплее, чем в прошлом году. Но впереди похолодание, температура будет варьироваться. Посмотрим, что получится к концу месяца. Возможно, этот сентябрь останется самым теплым в истории.
Тем не менее, аномалии повторяются. Как заметил Александр Колесов, когда в 2010 году было аномально жаркое лето, стоял точно такой же блокирующий антициклон – он не пускал никакие циклоны, и воздух прогревался солнцем.
- А не будет ли нам «компенсации» за это изобилие в виде не менее аномальных холодов?
- Может быть. В природе должна быть компенсация. Сейчас этого не видно, но есть перспектива, что мы из очень теплого лета попадем в холодную зиму. Но лучше нормальная зима, чем оттепели и дожди.
По словам синоптика, это уже четвертое по счету лето, когда погода балует нас настоящим – не питерским – теплом и солнцем. Так недолго и привыкнуть…
Екатерина Дзюба