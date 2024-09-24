Побьёт ли сентябрь прошлогодний рекорд?

- Аномалия тепла – это всегда главный вопрос, и есть три фактора, обуславливающие этот феномен. Над европейской территорией России стоял блокирующий антициклон, очень обширный, и он постоянно регенерировал – т.е. возрождался. Центр его стоял над Уралом. И это положение определяет направление ветра. Мы – в западной части этого антициклона, южные и юго-восточные ветры приносят с Черного и Средиземного моря очень теплый воздух. А так как это антициклон, то погода в основном солнечная, и солнце еще дополнительно нагревает поверхность. Поэтому получается три фактора: безоблачность (и нет осадков), пришедший теплый воздух и солнечный прогрев.

Александр Колесов называет этот случай уникальным. И прошлый сентябрь был тоже аномально теплым:

- В нашем регионе за весь ряд наблюдений такого не случалось, а на сегодняшний момент еще на три градуса теплее, чем в прошлом году. Но впереди похолодание, температура будет варьироваться. Посмотрим, что получится к концу месяца. Возможно, этот сентябрь останется самым теплым в истории.

Тем не менее, аномалии повторяются. Как заметил Александр Колесов, когда в 2010 году было аномально жаркое лето, стоял точно такой же блокирующий антициклон – он не пускал никакие циклоны, и воздух прогревался солнцем.

- А не будет ли нам «компенсации» за это изобилие в виде не менее аномальных холодов?

- Может быть. В природе должна быть компенсация. Сейчас этого не видно, но есть перспектива, что мы из очень теплого лета попадем в холодную зиму. Но лучше нормальная зима, чем оттепели и дожди.

По словам синоптика, это уже четвертое по счету лето, когда погода балует нас настоящим – не питерским – теплом и солнцем. Так недолго и привыкнуть…

Екатерина Дзюба