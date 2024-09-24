В Гатчинском округе открылся первый агрокласс

В рамках сотрудничества каждый вносит свой вклад в общее дело. Педагоги школы предлагают углубленное изучение химии и биологии, преподают экономику, агроэкологию и агробизнес. Университет ветеринарной медицины будет давать знания по генетике и ветеринарии, которые в том числе пригодятся для участия в олимпиадах и конкурсах, а также - бонусы при поступлении. АО «Гатчинское» берет на себя практическую деятельность и обеспечение целевыми направлениями в вуз.

Участники мероприятия собрались на площадке центра «Точка роста», открытой пять лет назад. Уже четыре года на базе центра работает летний инженерный лагерь, тема которого «Агропромышленный комплекс Большеколпанского сельского поселения». В рамках ранней профориентации ребята знакомятся с профессиями, востребованными на селе, посещают сельхозпредприятия. Во время практики выращивают овощи на пришкольном участке. Словом, работа в школе по аграрному направлению ведется давно.

- Идея создания агроклассов отвечает потребностям современного общества, ориентированного на укрепление позиций отечественного производства. А для нашей школы решение об открытии профильного аграрного класса является наиболее актуальным. Оно выведет подготовку наших школьников к будущей профессиональной деятельности на более высокий уровень, - отметила директор школы Галина Ибадова.

В открытии первого профильного класса 2024-2025 учебного года приняли участие ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, профессор, доктор ветеринарных наук Кирилл Племяшов, и.о. главы администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим и ее заместители, председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова, и.о. главы администрации Большеколпанского поселения Виталий Ефременков, генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

По традиции гостей встречали с большим уважением – угощали пышным караваем и одаривали яблоками из школьного сада. О важности и нужности работы на селе взрослые говорили горячо и убедительно, а школьники – весело и креативно, в стихах и прозе, а еще пели частушки и показывали веселые сценки.

- Уверена, ваш выбор будет не случайным. И, получив первые знания, навыки и компетенции в той или иной сельскохозяйственной профессии, вы продолжите профессиональное образование в этом направлении, - сказала, обращаясь к школьникам, Людмила Нещадим. - Исторически сложилось так, что наш Гатчинский округ был и, я надеюсь, останется одним из крупнейших сельскохозяйственных муниципальных образований, и не только в Ленинградской области. «Где родился, там и пригодился» – эта русская народная истина остается актуальной. Сегодня система образования должна отвечать запросам и вызовам времени. Вопрос обеспечения кадрами во всех сферах экономики остается одним из самый приоритетных. И в сфере сельского хозяйства в том числе. Сегодня мы абсолютно выверенно пошли по пути открытия в школах профильных классов. Надеюсь, что большинство из вас выберет сельскохозяйственные вузы и вернется сюда, потому что малая родина вас ждет, здесь вы сможете применить в профессии все полученные знания и навыки.

Людмила Нещадим поблагодарила за труд гатчинских аграриев и педагогический коллектив, который вместе с детьми активно идет вперед, развивается и совершенствуется, используя новые современные подходы.

Ректор университета ветеринарной медицины Кирилл Племяшов рассказал, чему и как будут учить в агроклассе и о преимуществах поступления в профильные вузы.

По традиции в честь открытия агрокласса перерезали символическую красную ленточку. Людмила Нещадим вручила агроклассу подарок - сертификат на 2 млн рублей для приобретения оборудования и учебных пособий.

Генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев поблагодарил ребят за правильный выбор и подарил всему агроклассу командные футболки и значки. Его слова об особой миссии работников сельского хозяйства, о гордости за нашу страну, которая производит вкусные, полезные, чистые и безопасные продукты для здорового и счастливого настоящего и будущего нас и наших детей, звучали как гимн профессии.

Татьяна Можаева