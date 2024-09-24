Золото, серебро и бронза — у гатчинских «особенных» спортсменов

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады – это соревнования для людей с ментальными нарушениями. В этом году она проходила в столице Дагестана Махачкале с 16 по 21 сентября. Участие в ней приняли 29 команд и 165 участников из тринадцати регионов страны. В программу Спартакиады вошли соревнования по бадминтону и юнифайд-бадминтону, волейболу и юнифайд-волейболу, дзюдо.

Подопечные ЛОГБУ «Гатчинский дом реабилитационного проживания» (так теперь называется ПНИ) Ольга Румянцева, Галина Граховская и Екатерина Решетникова уже второй раз участвуют в Олимпиаде такого уровня. В январе прошлого года они привезли из Казани две золотых, три серебряных и две бронзовых награды. На этот раз наши спортсменки под руководством тренера Владимира Прилуцкого боролись за лидерство в бадминтоне. И снова выступили очень достойно, вернувшись в Гатчину с двумя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями (в одиночном, парном и смешанном разрядах).

Подарки и грамоты победительницам и их любимому тренеру Владимиру Прилуцкому вручали директор Гатчинского дома реабилитационного проживания Мария Ларионова и главный специалист Гатчинского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Архаров.

- Мы очень рады за вас, - обратилась к спортсменкам Мария Ларионова. - Сейчас тот самый миг, когда мы можем сказать слова благодарности нашим спортсменам, завоевавших своим трудом эти высокие награды, защитивших честь не только нашего учреждения, но и Гатчины, и всего нашего славного Гатчинского округа, и всей Ленинградской области.

Как отмечает заместитель директора Гатчинского дома реабилитационного проживания Игорь Лозовский, спорт для проживающих в этом учреждении — важнейшая часть их жизни.

- Мы стараемся максимально привлекать наших проживающих к активному образу жизни, к разнообразным спортивным мероприятиям и соревнованиям, - говорит Игорь Фёдорович. - Огромную роль в этом играет наш талантливый и неутомимый тренер Владимир Прилуцкий. География соревнований, в которых принимают участие наши спортсмены, очень большая и охватывает практически всю страну. Мы тесно взаимодействуем с гатчинским комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике, который поддерживает все наши начинания.

Опытный тренер Владимир Прилуцкий пришел на работу в Гатчинский дом реабилитационного проживания три года назад, и спортивная жизнь в учреждении сразу же закипела. Под его руководством проживающие бывшего ПНИ занимаются теннисом, волейболом, футболом, бадминтоном, легкой атлетикой, боулингом, боччей. В учреждении хорошо развит юнифайд по трем видам спорта (бочча, теннис и боулинг).

Как говорит Владимир Викторович, участие в занятиях спортом в учреждении принимают около ста человек. Пятнадцать из них входят в команду, которая постоянно тренируется, выступает на соревнованиях самого разного уровня, включая всероссийский.

- Основная группа занимается ежедневно по нескольку часов, - рассказал Владимир Прилуцкий. - Занятия спортом оказывают очень благотворное влияние на наших ребят: глаза горят, тренируются много и увлеченно, на соревнования ездят с удовольствием, выступают с азартом. Наша команда считается лучшей в регионе, постоянно выигрывает Спартакиады Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ольга Румянцева и Галина Граховская занимаются спортом под руководством Виктора Прилуцкого уже около трех лет. Екатерина Решетникова пришла в команду полгода назад и уже показывает замечательные результаты. Достижения «особенных» спортсменов вдохновляют других проживающих и подчеркивают высокий уровень спортивной подготовки в Гатчинском доме реабилитационного проживания.

Юлия Лысанюк