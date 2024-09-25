Орлова роща Гатчины раскрывает свою страшную тайну

Напомним, в 2022 году отряд «Искра», совместно с историками и сотрудниками правоохранительных органов, опираясь на данные из архивных документов, обнаружил массовое захоронение в парке «Сильвия» на территории ГМЗ «Гатчина». Согласно архивным документам, в период немецкой оккупации Гатчины с октября 1941 по январь 1944 года в домах 17 и 19 по Красноармейскому проспекту размещался штаб немецкой полиции безопасности и СД «Айнзац команда-1». Арестованные привозились сюда из разных мест области и содержались в подвале дома, где находилась тюрьма — так называемый «бункер». В ней людей допрашивали, а после, как правило, расстреливали. С сентября 1943 по январь 1944 года, по архивным данным, было казнено свыше 4 тысяч человек.

Как установили поисковики, массовые расстрелы и захоронения советских граждан проводились в парке «Сильвия». К осени 2024 года здесь были найдены и подняты останки 196 человек. Опознано девять красноармейцев, поисковикам удалось найти родственников шести из них.

В Орловой Роще поисковики отряда «Искра» работают впервые. Эту территорию они начали обследовать на основании новых сведений, полученных в архивах. Как рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, в 1998-1999 годах в Орловой Роще уже проводились раскопки. Занимались ими бойцы поисковой ассоциации «МИФ».

- Ребята тогда подняли огромное количество останков погибших людей, - говорит Андрей Клементьев. - И вот, спустя почти тридцать лет, уже после начала раскопок в Сильвии, мы решили проверить это место, так как архивные данные указывают на то, что часть заключенных, которые содержались в «бункере», вывозилась для расстрела в парк Зверинец и Орлову Рощу. Понятно, что точной информации о количестве погибших и местах захоронений толком нет. Но чтобы хотя бы от чего-то оттолкнуться, мы решили начать всё заново.

Предварительные раскопки в Орловой Роще начались 14 сентября, по соглашению со Следственным комитетом России. Согласно архивным данным, фашисты захоранивали убитых ими людей вдоль центральных дорог «Зверинца». Здесь и начали искать...

- В результате мы вышли на две площадки, где поисковики поднимали останки в конце девяностых годов, - говорит Андрей Клементьев. - Мы зацепились за первую яму, где увидели тела расстрелянных людей. Останки одного из них (он лежал сверху) нам удалось поднять.

Как говорит Андрей Клементьев, в этом году подъёма останков больше не планируется — не позволяют погодные условия. Главная задача, которую поисковики поставили себе на осень — провести разведку местности, выявить все возможные места, где могут находиться захоронения. Поднимать погибших поисковики будут весной, когда установится хорошая погода.

Юлия Лысанюк

Фото поискового отряда “Искра”