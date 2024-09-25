За новым суставом – в Гатчину

Второе отделение травматологии и ортопедии Гатчинской клинической межрайонной больницы функционирует всего третий месяц. За это время сделано примерно 120 операций, но, как заметил заведующий отделением – ортопед-травматолог Кирилл Турбин, это только «разминка»: возможности отделения гораздо больше:

- Мы еще не вышли на полную мощность – наше отделение только набирает обороты. Сейчас открывается вторая операционная, и мы сможем делать в два раза больше операций. В принципе, тенденция к увеличению числа пациентов есть: люди постепенно узнают о нас, приходят, но хотелось бы как можно шире разрекламировать наши возможности, поскольку пациентов с ортопедическими проблемами очень много.

- Какие операции сейчас наиболее востребованы?

- Весь спектр – во всех областях ортопедии. Например, эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава. Люди мучаются с коленями, которые на сгибаются, люди хромают, не могут ходить без обезболивающих, потому что коксартроз поразил тазобедренные суставы. И есть такой стереотип: эти операции либо платные, либо нужно годами ждать квоты. Но это миф! Время ожидания протезирования сустава в нашей клинике составляет около месяца (не год и не два!), мы устанавливаем те же самые импланты, что и в ведущих петербургских клиниках.

- Бесплатно?

- Все операции – по полису ОМС, бесплатно. Причем абсолютно неважно, где вы прописаны – в Ленинградской области или на Дальнем Востоке.

- Но все знают, что высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно оказывают только по квотам. Как их получить?

- Мы сами все оформляем. Пациенту нужно только прийти к нам на консультацию. И для начала мы оценим, надо или не надо делать операцию в принципе. Потому что без нужды мы никого не оперируем и, если операция не нужна, мы дадим рекомендации, как лечиться консервативно.

- Есть еще один стереотип: замена сустава – это долго, сложно и больно, человек укладывается в больницу, потом не может самостоятельно передвигаться и нуждается в уходе – в общем, выпадает из нормальной жизни на неопределенный срок…

- Все операции у нас делаются в режиме fast track: сегодня человек поступил – на следующее утро оперируем, в этот же вечер ставим на ноги, чтобы сам ходил до туалета.

- Как ходил?..

- Ногами. Мы проводим инструктаж – какие упражнения делать, обучаем, как правильно ходить, как подниматься и спускаться по лестнице, даем рекомендации. На следующий день делаем контрольные снимки и, если все по плану, три – максимум, четыре дня и домой. Дольше всех в клинике находятся пациенты с протезированием – не потому, что они какие-то особенно «тяжелые», а потому, что их нужно обучить ходьбе в первое время после операции. Лежать без движения здесь никому не дают. Специально обученные медсестры и доктор помогают садиться, вставать и двигаться. Сначала после операции человек ходит с опорой (с ходунками проще, чем с костылями). Потом переводим его на трость или костыль. Но это временно. Через месяц можно это отбросить и ходить со скандинавскими палками.

После выписки в течение нескольких недель наш администратор ведет дистанционную поддержку этих пациентов: звонит по телефону, расспрашивает о самочувствии, отвечает на вопросы. Если кто-то что-то забыл, в любое время можно проконсультироваться по телефону или по электронной почте. Через два месяца – контрольный снимок и осмотр. Если всё хорошо, все ограничения снимаются.

- Какие протезы ставят в вашем отделении?

- Протезы импортного производства, сплав кобальта и молибдена с титановым покрытием – все, что были раньше, есть в наличии. Никаких проблем с поставками нет. И у нас есть оборудование и инструменты, но самое главное, у нас есть люди, которые отлично умеют это делать.

- Какие еще операции вы делаете на ногах, кроме замены суставов?

- Мы оперируем стопу и голеностопный сустав – все изменения, искривления стопы и пальцев, к которым приводит, как правило, плоскостопие. Когда плюсневые кости начинают «падать», они расходятся в стороны, и первый палец искривляется. С этими операциями пациенты находятся в клинике два дня: сегодня прооперировали – завтра домой. Но к каждому, конечно, индивидуальный подход.

- И в каких случаях при плоскостопии делают операции?

- Показаний к операции всего два: боли в стопе и невозможность подобрать обувь. Эстетической хирургией мы не занимаемся (хотя и умеем), это немножко другая отрасль.

- А вот так называемые «косточки» на стопе, которые, бывает, растут, воспаляются, вы тоже оперируете?

- Это и есть операции по поводу плоскостопия, когда головка первой плюсневой кости уходит в сторону. Но «косточка» здесь ни причем – шишка там не нарастает, и «косточка» не воспаляется сама по себе – она начинает болеть, когда из-за искривления стопы сильно натирает обувь. Раньше, когда не было современных технологий – да, делали операции на «косточке»: просто подпиливали эту головку первой плюсневой кости. Сейчас все по-другому. Смысл операции при плоскостопии в чем? Убрать искривление, сделать прямую стопу, прямые пальцы и убрать боли. И человек сможет нормально подбирать обувь. Таких операций мы делаем очень много.

- Как долго длится реабилитационный процесс? Раньше, говорят, два месяца на костылях ходили…

- После операции – ходить с полной нагрузкой в специальном сапожке Барука (назван по имени французского хирурга стопы) 30-35 дней. Потом сапожок снимается, но ортопедические стельки надо носить всю жизнь.

- Напомните, пожалуйста, как 2-е травматолого-ортопедическое отделение может помочь тем, у кого болят не ноги, а руки…

- Мы делаем полный спектр операций на кистях. Одна из самых частых операций в мире – по поводу синдрома карпального канала кисти, когда защемляется срединный нерв около запястья, и из-за этого немеют пальцы. Люди по двадцать-тридцать лет лечат у невролога шею, а в 90% случаев это оказывается синдром карпального канала. Благодарная операция: человек годами лечился-лечился и все бестолку, потом маленькое оперативное вмешательство, и человеку становится легче – либо на следующий день, либо через какое-то время. В зависимости от того, сколько времени был передавлен нерв.

- Что вызывает этот синдром?

- Причиной могут стать больные почки: из-за отека оболочки нерв, который находится в замкнутом пространстве, передавливается. Сахарный диабет нередко тоже приводит к этому. Иногда такое случается у беременных, но тогда операция не нужна: после родов отек спадает, и синдром исчезает.

А еще это заболевание характерно для велосипедистов и тех, кто постоянно работает компьютерной мышкой – в обоих случаях кисть подолгу застывает в одном и том же положении, что и приводит к отеку.

При операциях на кисти мы также убираем контрактуру пальцев. Например, после повреждения сухожилий: человек порезался – палец не гнется. Операция восстанавливает подвижность, и делается это за два дня: утром пациент пришел, его прооперировали, и на следующий день он отправился домой.

- Кирилл Олегович, у вас свежеотремонтированное отделение, двухместные палаты со всеми удобствами, места достаточно. Почему вы исповедуете принцип «быстрого пути», вот этот fast track? Чтобы люди не занимали коечный фонд, или сейчас нет необходимости в более длительной госпитализации?

- Во-первых, действительно нет необходимости. Современные технологии позволяют выполнить операцию, минимально травмируя организм и, соответственно, без длительного лежания на больничной койке. А во-вторых, нахождение в больнице – это всегда стресс для человека, какими бы комфортными ни были условия. Поэтому мы стремимся минимизировать негативную составляющую и строим процесс так, чтобы пациенты оперативно получали квалифицированную помощь и отправлялись домой на реабилитацию.

Например, у нас делается огромный спектр хирургических вмешательств методом артроскопии. Это два маленьких разреза под наркозом, в которые вставляется видеокамера и инструмент. Таким способом оперируется колено – мениски, крестообразные связки, боковые связки. Операция занимает один день. И после артроскопии через месяц-полтора можно бегать. Сегодня очередь ожидания в областные и федеральные центры огромная. Зачем люди мучаются с артрозом? Мы здесь то же самое умеем делать. И с болями в спине готовы помочь…

- Как к вам попасть?

- Позвонить по телефону администратору: 8-964-379-83-00 либо написать на электронную почту: kmb.gatchina@mail.ru. Можно прийти на консультацию в Гатчинскую городскую поликлинику на ул. Урицкого, 1, где принимаю я и мои коллеги. Направление к нам на отделение по форме 057 может дать любой врач в поликлинике. Нужен полис ОМС и паспорт. От пациента требуется подготовить себя – физически и морально.

Если кто-то совсем не хочет обращаться за направлением, можно воспользоваться платной консультацией в хозрасчетном центре Гатчинской КМБ.

2-е ортопедическое отделение занимается только плановыми операциями, поэтому тут не бывает наплыва пациентов и нет «больничной атмосферы»: здесь тихо, светло и спокойно. Каждому – персональное внимание. Вот, например, 76-летняя пациентка на второй день после замены тазобедренного сустава под руководством доктора приступила к тренировкам: как правильно ходить – сначала с ходунками по палате, потом – с костылями по лестнице. Артрозом тазобедренного сустава Лидия Семенова страдала давно, дело дошло до третьей стадии, но на операцию она не решалась. Лидия Викторовна глушила боль таблетками, но артроз прогрессировал.

- Я все время была на таблетках. Если куда-то надо идти – в магазин или в театр, я пью обезболивающее и иду. Но недели три назад пришлось уже взять тросточку, потому что совсем стало тяжело, – призналась Лидия Викторовна. – Дочка с внучкой взяли меня в оборот: «Давай ложись на операцию, мы за тобой будем ухаживать». Я думаю: что одной и второй жизнь губить? Вот я буду лежать после этого протезирования неизвестно сколько… Но, в итоге, встала на очередь на операцию. Подумала: ладно, отказаться-то я всегда смогу… И вдруг в начале августа приходит приглашение на консультацию в нашу поликлинику. Посмотрел меня доктор Лачин Гюльмагомедов и сказал: «15 сентября операция». Тогда я зашла в интернет, прочитала статью про 2-е ортопедическое отделение, нашла фотографии докторов, все мне понравилось. И в воскресенье я легла в клинику, в понедельник около одиннадцати утра мне начали делать операцию, а в час дня я уже была в палате – с новым суставом.

Беседовала Екатерина Дзюба