Мы в ответе за свои поступки!

В Гатчине собрались ученики гатчинских школ № 1, 2, 11 и трех школ города Коммунара в возрасте от 14 до 16 лет. У каждого ребенка – свои жизненные обстоятельства, зачастую осложненные неурядицами в семье. Были среди приглашенных и те, кто не любит соблюдать правила и нарушает школьные и городские порядки. Организаторы мероприятия, прежде всего, постарались пригласить на эту встречу будущих участников смен в центре «Молодежный» во Всеволожском районе в деревне Кошкино. Туда ежегодно во время каникул направляются на десятидневный отдых подростки, состоящие на всех профилактических учетах и находящиеся в трудной ситуации. Следующая смена будет в октябре.

На встрече представители центра «Молодежный» рассказали о своей организации, а также о деятельности по вовлечению подростков и молодежи в общественные организации, волонтерскую деятельность, социальные проекты и спорт.

Специалисты Ресурсного добровольческого центра (РДЦ), который базируется в Гатчине, пригласили ребят в свои ряды: «Наша миссия – открыть двери в добровольчество для каждого жителя Ленинградской области». В учреждении, созданном по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, работают три отдела: молодежный проектный офис, отдел по работе с территориями и отдел реализации сетевых программ и проектов. Представители РДЦ рассказали обо всех направлениях своей работы, в числе которых профориентация, грантовая поддержка, волонтерское сопровождение мероприятий, школьное и студенческое добровольчество, развитие уличной культуры и многое другое.

Участникам встречи показали мультфильм, доходчиво рассказывающий о вреде алкоголя, о пагубных последствиях злоупотребления спиртным для тела и мозга. После просмотра школьники ответили на вопросы ведущих, продемонстрировав понимание сути. Потом ребят разделили на команды для правовой квест-игры по профилактике правонарушений и преступлений для подростков «Живи достойно и правильно!».

Подобные мероприятия областной комитет по молодежной политике и центр «Молодежный» периодически проводят во всех районах Ленинградской области.

Екатерина Дзюба