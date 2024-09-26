На пути к мирному будущему Донбасса

– Ирина Владимировна, вы активно работаете с представителями власти и общественными организациями Ленинградской области. Какие структуры они представляют и какие совместные проекты реализуются?

– С первых дней работы в марте 2023 года на связь с нами вышли коллеги из «Дома дружбы Ленинградской области». Исполняющий обязанности руководителя ленинградского Дома дружбы Сергей Новожилов протянул руку помощи, поскольку понимал, как для нас важно получать всестороннюю поддержку в процессе интеграции в общероссийское пространство. В это сотрудничество активно включился комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, представители которого всегда открыты к диалогу, сами не раз посещали ДНР с культурно-просветительскими и гуманитарными миссиями.

Я лично уже не раз участвовала в мероприятиях Дома дружбы в качестве представителя ДНР – так сказать, свидетеля, который все годы конфликта находится в Донецке и может познакомить с текущей ситуацией в регионе.

Особо хочу отметить участие делегации ДНР в проекте «Рубежи воинской славы» Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно». В мае 2024 года этнографы, историки и представители молодёжных организаций ДНР посетили Санкт-Петербург, Выборг и Лугу и приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Это мероприятие позволило понять, насколько близки ценности людей из разных регионов России: у нас общая память и надежды на счастливое будущее и процветание нашей Родины.

Также совсем недавно представители Центра молодёжной дипломатии «ЛЕГАТУС» из ДНР приняли участие в окружном семинаре Всероссийского проекта «Память и будущее» для Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа. Это стало возможным при поддержке Дома дружбы Ленинградской области. И сотрудничество такого характера продолжает масштабироваться.

– Главный вопрос россиян: как там, в южных регионах, обстановка? Какой настрой у людей? Как там наши ребята, которые сражаются за Родину?

– Сегодня ещё нельзя сказать, что мы находимся в спокойной и мирной обстановке. В таком же положении находятся и другие приграничные регионы России. Конечно же, армия России ежедневно освобождает населённые пункты Донецкой Народной Республики от украинских вооружённых формирований; наша армия для нас – опора и надежда. Уверена, силы бойцам даёт то, что они понимают высокую духовную цель, ради которой подвергают себя трудностям и испытаниям.

От каждого жителя страны зависит приближение долгожданной Победы. Огромна роль волонтёров и общественных организаций, которые вносят свой вклад в поддержку фронта, мирных людей; помогают кто чем и кому может. Сейчас вся страна, как в годы Великой Отечественной войны, руководствуется принципом «Всё для Победы!».

Говоря о настрое жителей ДНР, отмечу: мы давно знаем, чего хотим, и движемся к этому. Хотели вернуть свой регион в состав России – вернули, а теперь хотим добиться победного мира, как у нас сейчас говорят, и возможности работать и развивать свой регион, как мы это делали всегда. Каждый день мы делаем максимум, не дожидаясь окончания СВО; мы живём здесь и сейчас: работаем, растим детей, помогаем друг другу. И главная наша всеобщая мечта – чтобы по достижении всех целей СВО все ребята вернулись к своим семьям живыми и здоровыми.

– Вы знакомы с Петербургом. А какие города Ленобласти довелось посетить?

– Как я упоминала ранее, в мае этого года мы с коллегами посетили Выборг и Лугу в рамках мероприятия «Рубежи воинской славы». По пути к этим городам у нас была возможность поклониться и возложить цветы к воинскому захоронению в мемориальном парке «Сорвали» и ещё раз вспомнить, сколь высока цена мира и свободы.

В сентябре 2024 года я приняла участие в праздновании 10-летия Дома дружбы в Санкт-Петербурге, а также посетила традиционный фестиваль «Энколово собирает друзей», организованный Домом дружбы и этнокультурными общественными организациями Ленинградской области.

Своей главной миссией считаю налаживание горизонтальных связей между людьми, которые делают добрые дела, сохраняют историю нашей страны, трудятся на её благо сегодня и создают её будущее. Представители всех 193 национальностей, проживающие в России, являются гражданами одной страны. И наша задача – создать условия, чтобы разные народы дружили между собой, жили в мире и согласии. В этом залог нашей силы.

– Расскажите о ваших ближайших планах в Ленобласти.

– Хотелось бы, чтобы не только мы приезжали в Ленинградскую область, но и её жители тоже приезжали в ДНР. Так мы сможем продемонстрировать радушие и благодарность многонационального народа Донбасса. Сейчас мы уже на том уровне взаимоотношений, когда делим все праздники и печали пополам, как это принято у действительно дорогих друг другу людей.

– Какие они – жители 47-го региона глазами нашей гостьи?

– Я всей душой полюбила ленинградцев, в них есть свой особый шарм. Они умны и интеллигентны, у каждого есть семейная история о том, как и где их предки пережили блокаду, войну. Каждый мой визит проходит в замечательной атмосфере, и каждый человек, которого я встречаю, с искренним вниманием и сопереживанием интересуется, как дела в Донецкой Народной Республике, и спрашивает, чем он конкретно мог бы помочь. Безусловно, есть культурно-бытовые и лингвистические отличия жителей Ленинградской области и Донбасса, о которых всем известно. Есть разница в климатических условиях наших регионов. Но мы всегда готовы делиться самым лучшим, что у нас есть. И это нас только обогащает! Мы один народ с общей историей – неважно, говорим мы «бордюр» или «поребрик».

– Люди в России отзывчивы, великодушны, милосердны. В минуты опасности они проявляют мужество и отвагу. Они рады гостям и друзьям. В России ценят традиции, проявляют уважение к другим. А как вы считаете, чего не хватает нашему обществу для полного счастья?

– Русский человек в мире славится своей неразгаданностью, а мне кажется – всё просто. Счастье – это гармония человека с тем, что его окружает. И потребность в гармонии русского человека не может реализовываться без духовной составляющей, он не может быть чистым материалистом. Он не считает, что удовлетворение физиологических потребностей – это то, для чего стоило родиться. Безусловная любовь, готовность делиться и малым, пострадать «за други своя», поступить благородно вопреки личному интересу – вот культурный код русского по духу человека, какой бы он ни был национальности. Все эти секреты хранятся в русских сказках, и наша задача не растерять эти знания и передать нашим детям.

Светлана Солоницына