Виктор Васильев: «Любите нас живыми, пока ещё поём...»

Встреча прошла в рамках цикла «Литературная суббота», который ведёт сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Алёна Тришина. Презентация нового поэтического сборника собрала в уютном зале «Купринки» друзей и ценителей творчества Виктора Васильева.

В сборник «Тебе поем...» вошли стихи разных лет и поэма «Россия». В оформлении обложки использована картина Ивана Радюкевича «Цветы и облака». Как рассказал Виктор Васильев, большинство стихов в книге можно условно назвать духовно-философскими. Неслучайно название книги заимствовано из Евхаристического канона Божественной литургии: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе Благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш».

- Это очень ёмкая молитва, которая находится в центре Божественной литургии, - объяснил Виктор. - Смысл этого песнопения очень глубок. Можно сказать, что оно выражает как бы «программу» духовной жизни человека, основное содержание деятельности человеческой души.

Очень лирической, исповедальной назвала Алёна Тришина новую книгу Виктора Васильева. И встреча в библиотеке получилась такой же - исповедальной. А ещё она была очень музыкальной, ведь многие стихотворения поэта положены на музыку и часто звучат в исполнении гатчинских музыкантов.

Творческий вечер открылся премьерой романса «Я вижу этот день» на стихи Виктора Васильева. Музыку для него написал Иван Радюкевич, а исполнил Владимир Майер (аккомпанировал Михаил Огороднов). Также на встрече прозвучали глубокие и проникновенные песни на стихи поэта в исполнении Яны Владимирской, Людмилы и Евгении Ивановских, Андрея Потоцкого. Несколько композиций, вдохновленных стихами Виктора, сыграл гатчинский художник, поэт и композитор Иван Радюкевич.

Автор сборника рассказывал о своей жизни и творчестве, об опубликованных им книгах, о темах, которые его интересуют. И, конечно же, он читал свои стихи — как из только что вышедшего сборника «Тебе поем...», так и из будущей книги, которая только готовится к печати.

Виктор Васильев родился в Гатчине в 1959 году. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. После учёбы вернулся в Гатчину, работал в газете «Гатчинская правда» - сначала корреспондентом, потом ответственным секретарем. Стихи начал писать ещё в ранней молодости, в восьмидесятых годах.

- Потихоньку писал в стол, потому что мне казалось, что стихи вообще никому не нужны и никогда никому не потребуются, - рассказывает Виктор. - Потом это убеждение немножко пошатнулось, когда мне стали предлагать что-то издать. Я начал понемногу выкладывать свои стихи в социальных сетях. Они получали какой-то отклик. Меня это вдохновляло, хотелось как-то продолжать. Радость рождения стихотворения ни с чем не сравнима — это хорошо знают те, кто пишет стихи или музыку, да и вообще занимается творчеством.

Виктор Васильев — лауреат литературной премии «Петрополь» 2014 года (за свой первый поэтический сборник «Крылья»). Публиковался в альманахах «Васильевский остров» и «Петрополь». Его статьи и стихотворения часто включаются в ежегодный литературно-краеведческий альманах «Оредеж».

Главный герой встречи рассказал о людях, которые оставили в его жизни теплый и светлый след. Среди них — гатчинский художник Владимир Монахов, поэт и бард Виктор Шутилов и многие другие.

- С Владимиром Монаховым я был знаком с раннего детства, - вспоминает Виктор. -Мы жили в одном доме неподалеку от кладбища на улице Солодухина. Очень дружили с Володей, я часто к нему заходил. Мне до сих пор его не хватает... Может быть, именно он поселил во мне любовь к Гатчине. Однажды я прочитал Володе своё стихотворение «Старая Гатчина». Оно ему так понравилось, что он попросил написать его от руки пером и тушью, оформил в паспарту и повесил на стену рядом с книгой отзывов на своей выставке. Монахов поселил во мне и любовь к живописи: это точно - все мои друзья были его учениками. Мне очень нравилась его графика, нравилось, как он пишет деревья. Очень люблю его офорты...

Рассказал Виктор Васильев и о самом сокровенном в своей жизни — о том, как пришел к вере.

- Когда мне было 29 лет, у меня возник внутренний кризис: я понял, что жизнь бессмысленна, - признаётся он. - Что бы я ни делал, всё казалось полной бессмыслицей и не имело никакой внутренней перспективы... Однажды мне попалась одна из книг Серафима Роуза. Я прочитал её, и у меня возникла смутная надежда, что не всё так просто и не всё так убого. Это меня вдохновило. Я начал интересоваться духовными вопросами, мне попался хороший священник, с которым я много беседовал. В результате я крестился в Гатчинском Павловском соборе...

Виктор Васильев - секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии, автор жития и акафиста небесной покровительницы города Гатчины матери Марии Гатчинской, создатель документально-художественного фильма «Избранница Христова. Преподобномученица Мария Гатчинская». Виктор рассказал о своём путешествии в Сербию осенью 2023 года, где, по приглашению православных верующих этой страны, выступал на приходах, в воскресных школах, в разных монастырях, в том числе и в монастыре во имя иконы Богородицы «Троеручица» в Белграде. В Сербию он поехал неслучайно: там хорошо знают и любят нашу гатчинскую святую. А ещё, по его словам, там очень любят русских - «просто ни за что».

Творческая встреча с Виктором Васильевым оставила хорошее послевкусие. Поэзия — особый жанр словесного творчества, требующий предельной собранности и лаконичности мысли. Находясь в потоке творчества, поэт как бы пропускает через себя гущу бытия в поисках бесценных «жемчужин» смысла и, тем самым, воссоздавая его заново. Хорошие, глубокие стихи очищены от всего лишнего, да они и сами по себе являются средством очищения души от всего лишнего. Таким был этот вечер вместе с Виктором Васильевым — добрый, светлый, вдохновляющий, очищенный от всего наносного и пафосного...

Юлия Лысанюк