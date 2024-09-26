Жителям Ленобласти – современные методы лечения

«Областной центр диагностики лечения воспалительных заболеваний кишечника был открыт для обеспечения качественной и высокотехнологичной медицинской помощью жителей Ленинградской области. Благодаря современной иммунобиологической терапии можно эффективно решать проблемы воспалительных заболеваний кишечника», – прокомментировал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.

Пациентам всех районов Ленинградской области будет доступно медикаментозное лечение, диагностика и наблюдение в дневном стационаре. Доступ в Центр будет возможен по направлению врача-терапевта или гастроэнтеролога при возникновении подозрений на болезнь, а также при уже установленном диагнозе. У пациента будет возможность пройти телемедицинскую или очную консультацию, после чего над ним установят динамическое наблюдение.

Кроме диагностики и лечения пациентов в ВЗК Центр будет оказывать консультативную и методическую помощь учреждениям здравоохранения Ленинградской области:

- проведение консилиумов, в том числе с применением телемедицинских технологий;

- координация деятельности врачей разных специальностей при работе с пациентами с ВЗК.