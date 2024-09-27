10 бойцов получили ветеранский документ

С приветственным словом выступили председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области Сергей Галяев.

И.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от имени жителей региона и гатчинской земли выразила искреннюю благодарность героям СВО и их семьям:

- Мы с вами долго жили, представляя войну по книгам, фильмам и рассказам участников Великой Отечественной, которых с каждым годом остается все меньше. Вы сегодня знаете о войне не из книг. И когда в 2022 году начались эти события, мы все осторожно называли их специальной военной операцией. Теперь же мы открыто говорим, что идет война: против России, против нашего народа, культуры и традиций. И сегодня мы имеем возможность от лица всех наших жителей поблагодарить вас за ваши боевые заслуги и вручить вам удостоверения ветеранов боевых действий. Низкий поклон вам и вашим близким, пережившим долгие месяцы тревожного ожидания.

Людмила Николаевна заверила, что ни одно обращение участников спецоперации или членов их семей не останется без внимания.

Удостоверения ветеранов боевых действий получили 10 героев СВО, среди которых – жители Гатчинского округа, а также Ломоносовского, Выборгского, Сланцевского, Киришского, Кировского и Тосненского районов. Также в этот день в неформальной обстановке за чаепитием сотрудники фонда «Защитники Отечества» и гатчинской администрации рассказали о мерах социальной поддержки, которые оказываются участникам СВО и членам их семей, в том числе в Ленинградской области и Гатчинском муниципальном округе. Ленобласть – один из субъектов РФ, в котором в дополнение к федеральным льготам, положено больше всего региональных выплат и льгот.

Как рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области Сергей Галяев, при наличии удостоверения ветерана боевых действий положены меры соцподдержки, которых в Ленинградской области разработано 67. Наиболее востребованные – предоставление земельного участка, оплата ЖКХ, бесплатный детский сад и школьное питание. Для развития собственного бизнеса ветеранам боевых действий предоставляется помощь со стороны органов соцзащиты и фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, многие пользуются своим преимущественным правом и идут учиться – повышают квалификацию, получают образование или новую специальность,

Однако Сергей Григорьевич поделился проблемой: в филиале фонда «Защитники Отечества» не хватает социальных координаторов. Сотрудники постепенно «выгорают»: занимаясь патронажем семей участников СВО, социальные координаторы каждую историю принимают близко к сердцу, в результате люди морально выдыхаются и начинают увольняться. Филиал фонда «Защитники Отечества» ждет новых сотрудников на должности социальных координаторов. Требования: высшее образование, опыт работы с людьми – желательно, в социальной сфере.

Екатерина Дзюба