Гатчина: дайджест культурных событий с 27 сентября по 4 октября

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки.

28 сентября, в 12.00, начнется детский спектакль «Переполох на горе Блоксберг» (0+).

28 сентября, в 18.00, в театре-студии покажут спектакли «Лестничная клетка» и «Квартира Коломбины» (16+).

29 сентября, в 17.00, в театре-студии «За углом» начнется спектакль «Старая Зайчиха»(16+).

29 сентября, в 12.00, гатчинский ТЮЗ приглашает на детский спектакль «Малыш и Карлсон» (6+). Центр творчества юных, Гатчина, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29.

29 сентября, в 17.00, творческое объединение «ТЕАТР и К» приглашает на спектакль «Голос» по произведению Жана Кокто (18+). Постановка Юрия Давыдкина. Вход бесплатный, принимаются пожертвования на деятельность театра. Гатчинский Дворец молодёжи (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2).

Концерты

27 сентября, в 18.00, в Центре творчества юных начнется концерт-открытие творческого сезона «Дело было вечером» (0+). Вход свободный.

28 сентября, в 16.00, клуб авторской песни «Шхуна» приглашает на концерт «Гитара по кругу» (каб. 60). Вход свободный (12+). Центр творчества юных, Гатчина.

28 сентября, в 14.00, в Гатчинском городском Дом культуры начнется концертная программа «Песня не прощается с тобой: поет душа, танцует осень…». Цена билета 350 рублей (6+).

28 сентября, в 17.00, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца начнется концерт вокальной музыки «Пока земля ещё вертится», посвященный творчеству Исаака Шварца, Валерия Гаврилина, Дины Огородновой, Ивана Радюкевича, Аурелии Мидой, Светланы Винокуровой, Евгения Докучаева (12+). Исполнители: вокалист Яна Владимирская, пианисты Анна Горьева и Михаил Огороднов. Стоимость билета 150 рублей. Пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78).

29 сентября, в 15.00, в музее города Гатчины (Гатчина, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) состоится концерт творческого союза «Петергоф-концерт» «От музыки И.С. Баха до современной зажигательной латиноамериканской музыки XXI века». Исполнители: Ольга Шаромова (виолончель), Екатерина Иванова (флейта) и Алексей Северинов (гитара) (6+). Стоимость билетов 400 руб.

29 сентября, в 17.00, в Центре творчества юных начнется концерт муниципального оркестра русских народных инструментов «Музыка, идущая от сердца», посвященный Дню пожилого человека (12+). Вход свободный.

Выставки

Музей города Гатчины приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка живописи Александра Гофмана «Егерская слобода. Кобрино. Приорат» (0+); выставка иллюстраций Максима Колесникова «Немного рисуночков» (0+); выставка фотографий С.М. Прокудина-Горского «Из Гатчины в Россию» (0+).

29 сентября, в 12.00, в музее города Гатчины пройдет музейное занятие с мастер-классом для детей от 7 лет. Стоимость билетов 150 руб. Предварительная запись по телефону: 8-81371-21466.

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) открыты следующие экспозиции: художественно-документальная выставка музейного комплекса «Гатчинская мельница» «Усадьба А. И. Штакеншнейдера – Мыза Ивановка» (6+); выставка пейзажной фотографии Дм. Макинского «Ближе к небу» (12+).

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) представляет следующие экспозиции: выставка рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой «Предместья Петербурга в окне истории» (0+); выставка оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музей А.С. Пушкина «Да здравствует Лицей!»

29 сентября, в 14.00, в библиотеке им. А.С. Пушкина состоится творческая встреча с автором выставки «Предместья Петербурга в окне истории» Татьяной Андриановой (Санкт-Петербург).

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) открыта выставка лоскутного шитья студии Н.Ю. Косьянковской «Годы и судьбы» (6+).

Духовно-просветительский центр Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) представляет выставку живописи преподавателей Коммунаровской детской школы искусств и Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова «Путешествия по городам» (6+).

Творческие встречи и лекции

28 сентября, в 12.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится круглый стол «Пироги или калитки: уточнение смысла понятий, важных для жизни этноса». Организатор – Совет старейшин ингерманладских финнов (6+).

29 сентября, в 13.00, в библиотеке им. А.И. Куприна начнется «Фестиваль научного кино «Фанк»: «Наука женского рода» (2024, режиссер К. Закурко). Приглашенный эксперт Елена Рябова (НОЦ ПИЯФ) (6+).

4 октября, в 16.30, в музее города Гатчины состоится лекция «Семья Араповых». Лектор А.В. Тумурук. Стоимость - по входному билету в музей (12+).

Детская библиотека приглашает

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно не только найти интересные книжные новинки для детей, но и познакомиться со следующими экспозициями: выставка-путешествие «Ходит осень по полянам» (6+); выставка-игра «Пролетело лето красное, наступило время классное» (6+); выставка-рекомендация «В мире интересных уроков» (6+); выставка рисунков изостудии школы №9 «Город мой в истории страны моей» (6+); литературная игра «Осенних листьев хоровод» (по заявкам школ, 6+).

Кино

28 сентября, в 12.00, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, 5, т.2.15-16) состоится благотворительный показ документального фильма «Ахтунг! Покрышкин!» про легендарного летчика Александра Покрышкина (12+).

30 сентября, в 9.30, в рамках благотворительного сеанса для людей старшего поколения, начнётся фильм «Комический любовник» (СССР, комедия, (16+)).

Также в ККЗ «Победа» можно посмотреть следующие кинофильмы: «Команда монстров» (Германия, мультфильм/комедия/приключения (6+)); «Транформеры: Начало» (США, боевик/семейный/мультфильм/приключения (6+)); «9 секунд» (Россия, драма (12+)); «Битлджус 2» (США, комедия/фэнтези/ужасы (12+)); «Не говори никому» (Канада/США/Хорватия, ужасы/драма/политический триллер (16+)); «Хеллбой: Проклятие горбуна» (США/Великобритания/Германия, экшн (18+)).

1 октября, в 16.00, в ККЗ «Победа» начнется танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Вход свободный (18+).