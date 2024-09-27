И пешеходная дорожка за счет газона

Здесь ведется комплексное благоустройство – меняется дорожное покрытие, мостятся пешеходные дорожки, приводятся в порядок газоны. Впереди – установка игрового и спортивного оборудования.

И.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 25 сентября встретилась с представителем подрядчика и осмотрела ход ремонта двора на ул. Коли Подрядчикова, 11, 13 и 15. Объем работы большой, территория, фактически, объединяет несколько дворов, однако процесс идет, подрядчик работает, и в этом году ремонт будет завершён.

Некоторые жильцы выражали сомнения по поводу целесообразности обустройства пешеходной дорожки, которая будет сделана за счет полосы газона перед домом № 13. Однако по требованиям безопасности выход из подъезда должен быть на тротуар, а не на проезжую часть, поэтому дорожка для пешеходов здесь появится.