Муниципальный форум школьных спортивных клубов в Гатчине

В форуме участвовали директора образовательных организаций, руководители школьных спортивных клубов, депутаты городского Совета и руководители местного отделения Партии «Единая Россия».

В 2012 году Гатчинский муниципальный район стал пилотной площадкой в регионе по реализации федерального проекта «Детский спорт».

«Ленинградская область, выполняя поручения Президента РФ Владимира Путина и поставленные задачи Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по развитию детского и юношеского массового спорта, первая в стране начала создавать школьные спортивные клубы»,- отметил региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Была создана эффективная система соревнований для школьников – Региональная школьная спортивная лига. Федеральный координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина отметила, что 47 регион на протяжении 12 лет является лидером в России по реализации нашего проекта.

В Ленинградской области прилагаются усилия для работают над созданием благоприятных условий для занятий спортом, что способствует формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения, кроме того, регулярные соревнования в рамках Региональной школьной спортивной лиги способствуют развитию командного духа и дружеской атмосферы среди участников, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».