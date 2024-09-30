Ленобласть отправила 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

В отправке приняли участие члены партии, региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Илья Голубев, руководитель Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Мустаев, директор ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» Николай Казанцев, директор ГБУ ДО Центр «Интеллект» Светлана Сергиенко, директор ГБОУ ЛО «Школа-интернат Красные Зори» Анна Смирнова, директор ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» Игорь Гуляев, директор ГБОУ ЛО «Кировская школа–интернат» Ирина Васильева, врио директора ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» Елена Федоренко.

«Сегодня мы сопровождаем очередную отправку жителям Курской области, учреждения системы образования Ленинградской области не остались в стороне, ежедневно уже более месяца собирается гуманитарная помощь и отправляется в Курскую область, и сегодня мы сопровождаем отправку той части, которую собрали сотрудники комитета общего и профессионального образования и наших подведомственных учреждений. Более 60 таких учреждений это наши техникумы, колледжи, институты, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования. Сегодня мы здесь с директорами этих учреждений, сопровождаем отправку. В палетах и теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, канцелярские принадлежности для школьников и педагогов, мы понимаем, как важна и нужна наша помощь и поддержка жителям Курской области, которые попали в сложнейшую ситуацию. Мы на связи с коллегами, Министерством образования и науки Курской области, и продолжим им помогать!», — прокомментировала Вероника Реброва.

Члены Партии «Единая Россия активно участвуют в организации и отправке гуманитарной помощи, такая помощь — это проявление настоящей дружбы и поддержки между россиянами.

«Наша задача сегодня прежде всего помочь и поддержать тех людей, которые оказались в трудной ситуации. Гуманитарная помощь продолжает поступать еженедельно. Сегодня мы отправляем 10 тонн, палеты с гум помощью содержат предметы первой необходимости, это гигиена, памперсы и детское питание, матрасы, подушки, сладости, в основном все то, что идет по запросу», — отметил руководитель Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Мустаев.

Гуманитарная помощь, которая сегодня отправлена в Курскую область поступала из образовательных организаций Ленинградской области комитетом общего и профессионального образования Ленобласти. Волонтеры из числа педагогов школ учреждений среднего и профессионального образования, а также старшеклассники школ и студенты занимались подготовкой к транспортировке этих грузов.

«Все волонтеры с душой вызвались помочь Курской области, мы готовы в любой момент прийти на помочь!», — добавила директор ГБОУ ЛО «Школа-интернат Красные Зори» Анна Смирнова.

Встречать груз в Курске будет руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь. Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил Председатель партии Дмитрий Медведев.