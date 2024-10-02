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Депутаты распределились по комиссиям

На заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа утвержден состав постоянных депутатских комиссий и их председатели.

Рубрики:  Общество

Напомним, что 8 сентября в совет депутатов Гатчинского округа первого созыва избрано 50 депутатов. Из своего состава депутаты избрали главу Гатчинского муниципального округа – Виталия Филоненко. 

На очередном заседании был утвержден состав постоянных депутатских комиссий – их, согласно регламенту, семь. После чего были утверждены председатели комиссий. Ими стали:

- Александр Корольков - председатель постоянной комиссии по вопросам бюджетной и налоговой политики, 

- Александр Змушко - председатель постоянной комиссии по вопросам экономики и земельно-имущественных отношений, 

- Сергей Воскресенский - председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и жилищной политики, 

- Наталия Деминенко - председатель постоянной комиссии по вопросам строительства, градостроительной деятельности и архитектуры, 

- Ольга Воропаева - председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта и социальной политики, 

- Галина Паламарчук - председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка, безопасности и экологии, 

- Александр Федоров - председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и депутатской этики. 

Своим решением депутаты утвердили положение «О почетном дипломе совета депутатов муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ» Ленинградской области, почетной грамоте и благодарности главы Гатчинского муниципального округа».