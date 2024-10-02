Депутаты распределились по комиссиям

Напомним, что 8 сентября в совет депутатов Гатчинского округа первого созыва избрано 50 депутатов. Из своего состава депутаты избрали главу Гатчинского муниципального округа – Виталия Филоненко.

На очередном заседании был утвержден состав постоянных депутатских комиссий – их, согласно регламенту, семь. После чего были утверждены председатели комиссий. Ими стали:

- Александр Корольков - председатель постоянной комиссии по вопросам бюджетной и налоговой политики,

- Александр Змушко - председатель постоянной комиссии по вопросам экономики и земельно-имущественных отношений,

- Сергей Воскресенский - председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и жилищной политики,

- Наталия Деминенко - председатель постоянной комиссии по вопросам строительства, градостроительной деятельности и архитектуры,

- Ольга Воропаева - председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта и социальной политики,

- Галина Паламарчук - председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка, безопасности и экологии,

- Александр Федоров - председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и депутатской этики.

Своим решением депутаты утвердили положение «О почетном дипломе совета депутатов муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ» Ленинградской области, почетной грамоте и благодарности главы Гатчинского муниципального округа».