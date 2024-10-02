Дети и наркотики – две вещи несовместные
О профилактической работе, социально-психологическом тестировании и мерах борьбы с рекламой наркотиков шла речь на очередном заседании антинаркотической комиссии Гатчинского района, которое состоялось 30 сентября под председательством заместителя главы администрации Павла Иванова.
На повестке дня стояло несколько вопросов. Об участии Гатчинского района в проведении ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток» в Ленинградской области доложила начальник отдела по организационно-техническому обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Буханцова. На территории Гатчинского района операция проходила в шесть этапов. В частности, первый этап – «Контингент» – состоялся зимой. Рабочая группа комиссии посетила пятерых подростков, освобожденных от уголовной ответственности, к которым были применены другие меры уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы. Все несовершеннолетние осуждены за разные преступления: кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С ними были проведены профилактические беседы. В отношении одной из них, отказавшейся исполнять постановление суда, направлено ходатайство о пересмотре наказания.
Также комиссией по делам несовершеннолетних были проведены рейды по проверке мест концентрации молодежи, в том числе с передвижной лабораторией, Центром занятости населения оказана помощь в устройстве несовершеннолетних на работу, организованы профориентационные мероприятия.
Второй этап операции «Подросток» под названием «Семья» проходил в течение апреля. Было обследовано 69 семей, шесть из которых признаны находящимися в социально-опасном положении. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечено более 30 человек. Также в ходе операции было выявлено и помещено в больницу десять «беспризорников»: из них трое возвращены в семью, один направлен в Лужский дом ребенка, шестеро – в учреждения социальной защиты населения.
О разъяснительной работе с родителями школьников, о социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ рассказали специалисты комитета образования. Так, 6 сентября 2024 года было издано распоряжение комитета образования, в котором руководителям школ предписано провести тестирование с максимальным охватом детей. Тестированию подлежат ученики двух возрастных групп: 7-9-х и 10-11-х классов.
В школы направлены методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. По данным на 27 сентября, всего получено 19 отказов от участия в тестировании: в Веревской, Высокоключевой, Лукашевской и Терволовской школах, а также в Гатчинских школах № 1 и № 7.
Врач психиатр-нарколог Гатчинской КМБ Елена Колиш выступила с докладом о проведении информационных и профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков среди подростков. По данным на 30 сентября, на профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете состоит 18 несовершеннолетних, включая шесть девушек. В том числе пять человек – с алкогольными проблемами (из них – две девушки), десять – с употреблением наркотических веществ (четыре девушки) и три человека, употребляющих токсические вещества.
Всего же на конец сентября на учете у нарколога состояло 1496 человек, в том числе 342 женщины. С алкогольными проблемами – 990 человек, с наркотическими – 504 и двое – с токсическими проблемами.
На сегодняшний день в наркологическом кабинете есть все необходимое для приема и тестирования несовершеннолетних и взрослых. При выявлении наркотических веществ или этилглюкуронида (появление этого алкогольного маркера в моче испытуемого свидетельствует о злоупотреблении алкоголем в течение последних 10-15 дней) подростку рекомендуется пройти лечение в диспансере.
На заседании комиссии также шла речь об организации антинаркотической работы в Таицком поселении. В завершение участники встречи обсудили меры борьбы с рекламой наркотиков, повсеместно распространяемой в Гатчине. Главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Андрей Иванов довел до сведения участников заседания перспективный план работы.
Екатерина Дзюба