Дети и наркотики – две вещи несовместные

На повестке дня стояло несколько вопросов. Об участии Гатчинского района в проведении ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток» в Ленинградской области доложила начальник отдела по организационно-техническому обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Буханцова. На территории Гатчинского района операция проходила в шесть этапов. В частности, первый этап – «Контингент» – состоялся зимой. Рабочая группа комиссии посетила пятерых подростков, освобожденных от уголовной ответственности, к которым были применены другие меры уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы. Все несовершеннолетние осуждены за разные преступления: кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С ними были проведены профилактические беседы. В отношении одной из них, отказавшейся исполнять постановление суда, направлено ходатайство о пересмотре наказания.

Также комиссией по делам несовершеннолетних были проведены рейды по проверке мест концентрации молодежи, в том числе с передвижной лабораторией, Центром занятости населения оказана помощь в устройстве несовершеннолетних на работу, организованы профориентационные мероприятия.

Второй этап операции «Подросток» под названием «Семья» проходил в течение апреля. Было обследовано 69 семей, шесть из которых признаны находящимися в социально-опасном положении. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечено более 30 человек. Также в ходе операции было выявлено и помещено в больницу десять «беспризорников»: из них трое возвращены в семью, один направлен в Лужский дом ребенка, шестеро – в учреждения социальной защиты населения.

О разъяснительной работе с родителями школьников, о социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ рассказали специалисты комитета образования. Так, 6 сентября 2024 года было издано распоряжение комитета образования, в котором руководителям школ предписано провести тестирование с максимальным охватом детей. Тестированию подлежат ученики двух возрастных групп: 7-9-х и 10-11-х классов.

В школы направлены методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. По данным на 27 сентября, всего получено 19 отказов от участия в тестировании: в Веревской, Высокоключевой, Лукашевской и Терволовской школах, а также в Гатчинских школах № 1 и № 7.

Врач психиатр-нарколог Гатчинской КМБ Елена Колиш выступила с докладом о проведении информационных и профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков среди подростков. По данным на 30 сентября, на профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете состоит 18 несовершеннолетних, включая шесть девушек. В том числе пять человек – с алкогольными проблемами (из них – две девушки), десять – с употреблением наркотических веществ (четыре девушки) и три человека, употребляющих токсические вещества.

Всего же на конец сентября на учете у нарколога состояло 1496 человек, в том числе 342 женщины. С алкогольными проблемами – 990 человек, с наркотическими – 504 и двое – с токсическими проблемами.

На сегодняшний день в наркологическом кабинете есть все необходимое для приема и тестирования несовершеннолетних и взрослых. При выявлении наркотических веществ или этилглюкуронида (появление этого алкогольного маркера в моче испытуемого свидетельствует о злоупотреблении алкоголем в течение последних 10-15 дней) подростку рекомендуется пройти лечение в диспансере.

На заседании комиссии также шла речь об организации антинаркотической работы в Таицком поселении. В завершение участники встречи обсудили меры борьбы с рекламой наркотиков, повсеместно распространяемой в Гатчине. Главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Андрей Иванов довел до сведения участников заседания перспективный план работы.

Екатерина Дзюба