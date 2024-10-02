О наставниках и учениках

Одно из старейших учебных заведений Ленинградской области, готовящее специалистов для сельского хозяйства, находится в поселке Елизаветино Гатчинского района. Ему больше 70 лет. Сначала училище располагалось в старинной усадьбе Дылицы, а с 1975 года - в новом корпусе рядом с усадебным комплексом.

Бывшее Елизаветинское ПТУ несколько раз меняло название, в 2000-е годы чуть не закрылось, а с 2009 года было преобразовано в агропромышленный факультет среднего профессионального образования Ленинградского областного института экономики и финансов (теперь – ГИЭФПТ).

Недавно у агропромышленного факультета появилось собственное современное общежитие на 200 мест.

Желающих получить востребованную профессию так много, что на некоторые направления образования держится конкурс.

Гордость любого учреждения среднего профессионального образования – его педагоги-наставники, мастера производственного обучения. В Елизаветино таких преданных профессии людей много. Так, декан факультета Евгений Владимирович Самойлов работает в учебном заведении более 40 лет.

Как стать хорошим трактористом и счастливым человеком, мы спросили мастера производственного обучения агропромышленного факультета ГИЭФПТ Николая Николаевича Вихрова.

- Николай Николаевич, как вы пришли в профессию?

- Моя родина - Перевицкий Торжок в Луховицком районе Московской области. Это известная деревня с древней историей на берегу реки Оки. Когда я был маленьким, мы с родителями переехали в деревню в Волосовском районе Ленинградской области. Отец работал в строительной бригаде, мама - на ферме. Я с детства работал по хозяйству и с мамой, и с отцом. При этом меня всегда тянуло к технике. Помню, как в 8 классе мы с ребятами бегали к дяде Ване, чтобы покататься на тракторе.

Семья была большой – восемь детей. Поэтому хоть я и учился хорошо, но отцу всех нас было не потянуть. Планировалось, что, получив профессию, я быстрее начну зарабатывать.

Поступил в Елизаветинское училище. Стипендия была хорошая, а главное, мне посчастливилось попасть к прекрасному человеку, мастеру производственного обучения Федору Федоровичу Петрову. Когда я получил диплом, он приезжал к папе и убеждал его, что мне нужно продолжить обучение в индустриально-педагогическом техникуме. Образование там бесплатное, полностью государственное обеспечение. И папа согласился.

Оказалось, техникум располагается в Западной Белоруссии - в Брестской области. Отучился, прошел армию и вернулся в Елизаветинское училище уже на должность мастера. Так началась моя профессиональная деятельность.

Первые два года Федор Федорович был рядом: подсказывал, поддерживал. И вот как-то он пригласил меня к себе домой. Жена Федора Федоровича накрыла праздничный стол, мы сели, и он мне говорит: «Все, Николай Николаевич, ты - моя смена. Не подведи». И ушел на пенсию. Сейчас его уже нет в живых, а я по сей день вспоминаю его с теплотой и благодарностью.

- Сколько лет вы работаете мастером производственного обучения?

- С 1976 года – почти 50 лет, за исключением небольших перерывов.

- Техника и технологии быстро меняются, как наставнику не отставать от времени?

- В свое время, когда я начинал работать, мне не хватало практических знаний. И я ушел туда, где живая работа. Трудился заведующим ремонтной мастерской, главным инженером в совхозе...

Сейчас найти информацию стало проще. Многое есть в интернете. Конечно, мы – преподаватели, мастера производственного обучения - проходим курсы повышения квалификации.

Очень хорошо, что наш агропромышленный факультет тесно связан с сельскохозяйственными предприятиями. У меня там много друзей, в том числе работают мои выпускники. Если нахожу что-то новое и интересное, всегда можно посмотреть, как это работает на практике. Вместе с ними и на трактор сядешь, и в комбайне проедешь.

- Как найти общий язык с современным подростком? Как заинтересовать профессией?

- Во-первых, я стараюсь относиться к ним, как к своим детям. А сейчас, как к внукам. Во-вторых, стараюсь не только дать знания по учебной программе, но и подготовить к самостоятельной жизни. Интересуюсь, чем они увлекаются в жизни, к чему стремятся, кто их родители.

- А есть ли у вас хобби?

- Меня всегда привлекала техника. В свободное время ухаживал за огородом. Сейчас с удовольствием занимаюсь с внуками: они у меня и маленькие, и большие.

Дети по моим стопам не пошли. Работали в ГИБДД. Теперь - работающие пенсионеры. Младший сын Александр тоже учился у нас в Елизаветино, и сейчас с техникой связан, но не в сельском хозяйстве.

- Какими профессиями вы еще владеете сейчас?

- Я – тракторист всех категории, водитель автомобиля всех категорий, кроме автобуса. Понятно, слесарь.

- Наставник - это состояние души или профессия?

- Я думаю, это и первое, и второе.

- В чем секрет успешного освоения рабочей профессии?

- Никакого секрета нет. Работай. Делай свое дело. Старайся сделать из ребенка не только хорошего специалиста, но и достойного человека.

Татьяна Можаева