«Ленинградская область: всё для фронта, всё для победы!»

Встреча в пресс-центре началась с церемонии награждения ветерана СВО, участника боевых действий в Чечне и Сирии Антона Воробьева медалью Жукова - за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества в ходе СВО. Высокую государственную награду лейтенанту Воробьеву вручил лично Александр Дрозденко.

Антон Воробьёв — наш земляк. Отслужил срочную службу, жил и работал в Ленинградской области. В начале СВО ушел добровольцем на фронт в звании сержанта. Получив на службе офицерское звание, возглавил подразделение. «Я обычный человек. На фронт пошел по зову сердца. Считаю военную службу своим предназначением: я нашел себя», - так говорит о себе Антон Валентинович.

Поддержка участников СВО и жителей прифронтовых территорий

Встреча в пресс-клубе продолжилась обсуждением вопросов, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей. Как отметил губернатор, в своё время она была разделена на два направления.

- Так называемая бытовая и поддерживающая помощь оказывается через наши волонтерские организации, за что огромное спасибо нашим волонтерам, общественным организациям, жителям, которые этим занимаются, - говорит Александр Юрьевич. - Специализированную помощь мы направляем в фонд «Ленинградский рубеж», который работает напрямую с воинскими частями, подразделениями, командирами. Задачи, которые ставят перед нами военные, мы решаем достаточно оперативно, начиная от доставки необходимого транспорта до средств связи и новейших систем очистки питьевой воды. Также на регулярной основе мы продолжаем поддерживать и жителей Новороссии. Для детей прифронтовых территорий мы сейчас строим круглогодичный центр, где они смогут не только восстанавливаться, но и учиться.

О том, какие запросы сейчас приходят с линии фронта, рассказал руководитель фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников. Один из важнейших проектов фонда — строительство и запуск научно-технических центров, направленных на поддержку «народных» инициатив.

- Мы работаем с людьми, которые что-то придумывают для фронта — так называемый народный ВПК, - говорит Виталий Будников. - Это местные производители и изобретатели, занимающиеся, например, микроэлектроникой. Мы предоставляем им возможность испытать свои инновации на полигоне в Сертолово совместно с военными. Второй этап — это испытание разработок уже в зоне СВО. Там же, при необходимости, происходит их доработка. Если испытания оказываются успешными, разработчики могут получить гранты от Ленинградской области. И здесь мы уже обоснованно принимаем участие в дальнейшем развитии изобретения, предоставляя нашим умельцам все необходимое оборудование для производства.

Также «Ленинградский рубеж» совместно с Министерством обороны строит на территории области центр подготовки контрактников-добровольцев. Здесь будут проходить комплексное обучение операторы БПЛА. В центре смогут разместиться два батальона личного состава — около 800 человек. Как рассказал Виталий Будников, на полигоне можно будет осуществлять не только летную практику, но и инженерную подготовку, обучение разведчиков и картографов.

На первом месте — реабилитация и адаптация

Среди важнейших вопросов нашего времени — судьба бойцов, возвращающихся с фронтов СВО.

- Мы все настроены на скорейшее возвращение наших ребят домой, хоть и понимаем все сложности происходящего, - отмечает Александр Дрозденко. - В настоящее время у нас действует около семидесяти мер поддержки нашим бойцам и членах их семей. Реализацию этих мер помогает осуществить региональный фонд «Защитники Отечества».

Как напомнил Александр Юрьевич, в начале сентября во Всеволожске на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции был открыт Центр комплексной реабилитации и протезирования для участников СВО — уникальный кластер помощи и сопровождения воинов, получивших травмы, ранения, инвалидность в ходе СВО. Как подчеркнул губернатор, в Центре будет оказываться именно системная помощь: от психологической и медико-социальной до протезирования, адаптации, реабилитации, трудоустройства и дальнейшего сопровождения. Ежегодно в Центре смогут принимать не менее 800 пациентов, направленных как Министерством здравоохранения, так и Министерством обороны.

- Это пока пилотный проект, - говорит Александр Дрозденко. - Надеемся, что он будет тиражироваться и в других регионах Российской Федерации.

Центр комплексной реабилитации и протезирования для участников СВО пока ещё не заработал в полную силу. Однако, как рассказала куратор этого проекта, председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, в Центре уже собралась профессиональная команда специалистов, которая сотрудничает с передовыми профильными организациями. Уже открылись центр адаптивной физкультуры, отделение реабилитации и адаптации, учебно-тренировочный центр. Заканчивается строительство высокотехнологичного комплекса по протезированию для ветеранов СВО.

Социализация и трудоустройство не менее важны

Ещё один вопрос, заданный журналистами, касался социализации и трудоустройства тех, кто вернулся с фронта.

По словам губернатора, помощь в трудоустройстве может быть оказана тем, кто имеет статус и удостоверение ветерана боевых действий СВО. Как он напомнил, его могут получить участники СВО, которые находятся в зоне СВО в данный момент или были уволены с военной службы в зоне СВО.

- Задача, которую мы ставим перед собой, очень проста — все, кто к нам обратится, должны быть трудоустроены, - говорит Александр Дрозденко. - Сейчас эта работа только в самом начале. Пока таких людей, которые к нам обратились с этим вопросом, не очень много — 35 человек. Главное — мы берем на себя не только переобучение, но и последующее трудоустройство и сопровождение. Что немаловажно, к нам стали обращаться и члены семей участников СВО для переобучения, особенно женщины.

Как отметил губернатор, также будут трудоустраивать ребят с инвалидностью. Причем рабочие места для ветеранов СВО готов предоставить крупный бизнес Ленинградской области.

- Мы достигли соглашений с крупным бизнесом о трудоустройстве тех, кто возвращается после СВО, в том числе и оговаривая размер их заработной платы, - говорит Александр Дрозденко. - Нас встречно попросили подготовить специалистов: среди них — операторы ЭВМ, специалисты по офисным программам и в сфере телекоммуникаций. Если будут искать работу ребята с инвалидностью, особенно по опорно-двигательной системе, важно, чтобы они работали на должностях серьезных, но не связанных с тяжелым физическим трудом.

Как напомнил Александр Дрозденко, в мирной жизни сейчас очень востребованы специалисты — операторы БПЛА. В частности, воздушное беспилотное оборудование сейчас активно закупают центры МЧС, телекомпании, картографы, лесники, экологи. А значит, в этих сферах будут рады опытным дроноводам.

Отпуск и ротация

На встрече в пресс-клубе задавались животрепещущие вопросы об отпусках, ротации и увольнении военнослужащих, ушедших на фронт в рамках частичной мобилизации 2022 года.

Как напомнил Александр Дрозденко, в настоящее время, согласно нормативу Министерства обороны, каждому бойцу не реже одного раза в шесть месяцев должны быть выделены 14 дней отпуска, без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно.

- Но время предоставления отпуска — зона ответственности командиров соответствующих воинских подразделений, - отмечает губернатор. - То же самое касается и вопроса ротации войск. В целом, это должно исполняться, но, к сожалению, жалобы есть... Для нас сейчас главное, чтобы своевременные отпуска и ротации стали системой.

Это подтверждает и военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин.

- Надо понимать, что некоторые части ведут активные и успешные боевые действия, - говорит он. - И командование не всегда может снять военных с какого-то участка с целью предоставления им отпуска. В зависимости от ситуации отпуска могут сдвигаться, но в любом случае они будут предоставлены в следующий отчетный период.

Ответил военный комиссар и на вопрос о возможности проведения «новой волны» мобилизации.

Наш президент стоит на чёткой позиции: мобилизации не будет. Того количества мобилизованных, которые уже были привлечены в сентябре 2022 года, нам хватит для решения задач, поставленных перед участниками СВО, - резюмировал Игорь Янин.

Юлия Лысанюк