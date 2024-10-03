Вейп — тихий убийца

— Людмила Александровна, правда ли, что вейпы и электронки, которыми так увлеклись подростки, безопаснее традиционных сигарет?

— Вейп — устройство, нагревающее жидкость с никотином или без него до состояния пара, который затем вдыхается. Электронная сигарета работает по тому же принципу. Производители утверждают, что их продукция безопаснее, так как в ней не содержится табак и продукты горения. Однако многочисленные исследования показывают, что это не так, а все слова про безопасность и отсутствие зависимости — это лишь рекламный ход.

Медицина — доказательная наука. На то, чтобы выявить связь между табакокурением и заболеваниями, потребовалось 30 лет. Вейпинг в России стал популярен относительно недавно, хотя в других странах он известен многие годы. В 2019-2020 гг. в США произошла вспышка лёгочной болезни EVALI, когда от вейпов погибли десятки детей и взрослых. Тогда во всём мире обратили внимание на эту проблему. Исследования подтвердили: химические вещества в никотиновых и безникотиновых жидкостях действительно вредят здоровью.

— А что это за вещества и чем они опасны?

— Их множество, но основные: пропиленгликоль, растительный глицерин, никотин, ароматические добавки, вода. Пропиленгликоль и глицерол при нагревании образуют токсичные вещества, которые негативно сказываются на работе внутренних органов. Ароматические добавки вызывают ускоренное всасывание никотина в кровь и тем самым усиливают его поражающее действие. Являются выраженными аллергенами, могут вызывать острые неспецифические пневмонии.

Наша дыхательная система, её слизистая оболочка не предусмотрены для того, чтобы в них попадали эти вещества. Допустим, желудок эти добавки переварить может, а дыхательная система для этого попросту не предназначена. В результате все токсины оседают на лёгких, всасываются в кровеносное русло.

Речь идёт о таких вещах, как альдегиды. Среди них формальдегид (нарушает клеточный обмен), ацетальдегид (сильный канцероген), акролеин (мощнейший токсикант, который вызывает образование злокачественных опухолей). Все прекрасно понимают, что дышать ацетоном вредно. Это вопрос здравого смысла.

— Может ли сформироваться зависимость от вейпов и электронок?

— Если обычному курильщику приходится выходить на улицу, то вейперы могут «парить» практически без остановки. Отсюда и кумулятивный вред для здоровья — нет ощущения, что нужно сделать паузу. Интересно, что многие считают сигареты антистрессом, но это лишь попытка отвлечься. Вместо этого можно было бы просто прогуляться. А вейп, который можно курить бесконечно, вовсе не приносит успокоения.

— Влияет ли возраст «парящего» на остроту последствий?

— Меня пугает, что всё чаще вейпами пользуются совсем маленькие ребята. Буквально недавно проводила беседу со школьниками-третьеклассниками. И даже среди них нашлись те, кто пробовал. Я растерялась. Тяжело думать, что во взрослом возрасте у кого-то из них из-за этой плохой привычки начнутся проблемы со здоровьем. А они, конечно, будут.

— И с какими проблемами сталкиваются вейперы?

— Клиническая картина заболевания EVALI («болезни вейперов»), когда поражаются лёгкие, очень разнообразна. Пациент может жаловаться на диарею, воспаление дёсен, першение в горле или повышенную температуру. Часто «парители» жалуются на головные боли, головокружение, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, эмоциональные расстройства. Симптомы у взрослых выражены сильнее, потому что они больше курят, быстрее отравляются.

— Как реагировать родителям на то, что их ребенок курит?

— Постоянное желание вейпить — это уже психологическая зависимость, с которой сложно справиться. Но если ребёнок ещё не пробовал электронную сигарету, а ему объяснили, почему это вредно, есть шанс, что он вовсе не начнёт. Поэтому моя надежда на родителей. Ругать ребёнка за курение нельзя — лучше говорить с ним как со взрослым. Дети быстро усваивают информацию, и с ними важно разговаривать, показывая своим примером, что вейпить вредно и не нужно.

Беседовала Ксения Бондаренко

Фото freepick.com