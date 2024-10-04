«Деревенские жизнелюбы» поздравили гатчинских ветеранов

Напомним, клуб «Деревенские жизнелюбы» (Войсковицкое поселение) является одним из факультетов Гатчинской школы третьего возраста. На этот раз энтузиасты клуба подготовили концертную программу для гатчинцев.

Часовой концерт прошел на одном дыхании. Зрители увидели номера, представленные в разных жанрах - музыкальном, поэтическом, театральном, танцевальном. Зрители тепло принимали песенный ансамбль «Журавушка», с удовольствием подпевая артистам, готовы были пуститься в пляс вместе с «цыганочкой», смеялись над героями рассказа Чехова, аплодировали чтецам.

Также «серебряные» волонтеры провели несколько викторин на знание пословиц, предметов старины, песен, кинофильмов. Самым активным участникам были подарены поделки, изготовленные Татьяной Тарлецкой.

Свои поздравления и подарки передали пожилым людям руководители Гатчины и Гатчинского округа. Также ветеранам вручили рисунки и подарки, сделанные руками детей, а «серебряные» волонтеры угостили жителей Дома ветеранов вкусными яблоками из своих садов.