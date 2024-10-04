Гатчина: дайджест культурных событий с 4 по 12 октября

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки.

4 октября, в 12.00 – детский спектакль «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» (0+).

5 октября, в 18.00 – спектакль «Небесная» (16+).

6 октября, в 17.00 – спектакль «Скамейка» (16+).

6 октября, в 12.00, гатчинский Театр юного зрителя представляет детский спектакль «Зоки и Бада» (6+). Гатчина, Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29.

Музей города Гатчины представляет

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка живописи Александра Гофмана «Егерская слобода. Кобрино. Приорат» (0+); выставка иллюстраций Максима Колесникова «Немного рисуночков» (0+); выставка фотографий С.М. Прокудина-Горского «Из Гатчины в Россию» (0+).

4 октября, в 16.30, в музее начнётся лекция «Семья Араповых», посвящённая семье Петра Ивановича Арапова, судьбе его близких, проживающих в Гатчине. Лектор А.В. Тумурук. Стоимость - по входному билету в музей (12+).

5 октября, в 15.00, начнётся музейная игра для детей по сказкам А.С. Пушкина «И я там был…». Предварительная запись по телефону: 8(81371)21466 (6+).

6 октября, в 12.00, в музее начнётся музейная игра для детей от 7 лет (включая мастер-класс). Стоимость билетов 150 руб. Предварительная запись по тел.: 8(81371)21466.

7 октября, с 10:00 до 17:00, в музее города Гатчины пройдёт День открытых дверей. Бесплатное посещение музея для всех (0+).

10 октября, в 18.00, начнётся лекция «Дела семейные», посвященная семье Веревкиных. Лектор Ю.М. Федив. Стоимость – по входному билету в музей (6+)

Выставки

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) открылась выставка мозаики «Сотворчество» арт-студии «Камертон» (Гатчина).

4 октября, в 16.00, в библиотеке-филиале №2 «Чудо» (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) откроется выставка живописи Эльмиры Мустафиной «Цветущий мир». Встреча с художницей (0+).

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) предлагает посетить следующие экспозиции: выставка рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой «Предместья Петербурга в окне истории» (0+); выставка оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музей А.С. Пушкина «Да здравствует Лицей!»; выставка керамических работ «Гатчина и окрестности» учеников и преподавателей детской художественной школы города Гатчины (0+).

В Высокоключевой сельской библиотеке (пос. Высокоключевой, пр. Большой, д. 35а, т. 8(81371) 5-87-21) работает выставка живописи Сергея Павличенка «На волне моих фантазий» (6+).

12 октября, в 12:00, в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины (Гатчина, ул. Красная, д.1Б) откроется выставка современной иконописи «Заступники земли Русской».

Творческие встречи и лекции

4 октября, в 17.30, в библиотеке им. А.С. Пушкина, в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», начнётся творческая встреча «Как почерк осени на пушкинский похож...» поэтов, авторов-исполнителей, музыкантов (12+).

5 октября, с 14.00 до 18.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна пройдёт Гатчинский краеведческий книжный салон. Презентации новых краеведческих книг и проектов (0+).

5 октября, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 «Чудо» состоится литературно-музыкальный вечер «Я зову в собеседники время», посвящённый Дню пожилого человека.

6 октября, в 15.00, в библиотеке им. А.И. Куприна, в рамках выставки «Сотворчество», состоится встреча с художницей Екатериной Бутмирчук «Занятия мозаикой как путь к гармонизации» (беседа и практикум, 0+).

6 октября, в 17.00, творческое объединение «Театр и К°» приглашает на праздничное мероприятие «Свет рампы манит нас!» в честь своего 10-летия. Вход свободный (12+). Гатчинский Дворец молодёжи (ул. Достоевского, д. 2).

8 октября, в 11.00, в библиотеке им. А.С. Пушкина начнется литературно–познавательный час «Осень под книжным зонтом» (удивительные литературные истории об осени и зонтиках) (6+).

9 октября, в 11.00, в библиотеке им. А.С. Пушкина начнется экологический познавательно-поэтический урок «Осень в бусах из рябины отмечает именины» (6+).

10 октября, в 18.00, в библиотеке им. А.И. Куприна начнётся лекция профессора И.Б. Смирнова «Куда исчез синантроп?» (16+).

12 октября, в 15.00, в библиотеке им. А.И. Куприна состоится лекция «Николай Рерих и рерихианство: два взлёта и два падения». Лектор - востоковед О. В. Альбедиль (16+).

13 октября, в 14.00, в библиотеке им. А.И. Куприна, в рамках выставки «Сотворчество», состоится кураторская экскурсия по выставке мозаики и концерт «Поющие чаши» (0+).

12 октября, в 16.00, в арт-кафе «Компромисс» начнётся творческий вечер «Назад в 80-е». Вход свободный (16+). Гатчина, Центр творчества юных.

Детская библиотека приглашает

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно не только найти интересные книжные новинки для детей, но и познакомиться со следующими экспозициями: выставка рисунков к Международному Дню анимации «Путешествие по стране Мульти-пульти» (0+); книжно-иллюстративная выставка к Международному дню защиты животных «Про усатых и хвостатых» (0+).

Кино

7 октября, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, 5, т.2.15-16) состоится благотворительный показ для людей старшего поколения фильма «Мимино» (СССР, драма/комедия (18+).

Также в ККЗ «Победа» можно посмотреть следующие кинофильмы: «Команда монстров» (Германия, мультфильм/комедия/приключения (6+)); «Транформеры: Начало» (США, боевик/семейный/мультфильм/приключения (6+)); «Битлджус 2» (США, комедия/фэнтези/ужасы (12+)); «Не говори никому» (Канада/США/Хорватия, ужасы/драма/политический триллер (16+)); «Хеллбой: Проклятие горбуна» (США/Великобритания/Германия, экшн (18+)); «Одинокие волки» (Великобритания/США, триллер/преступление (16+).

8 октября, в 16.00, в ККЗ «Победа» начнется танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Вход свободный (18+).