Какой была профориентация в Гатчине 40 лет назад

На черно-белых фотографиях - среднее профессионально-техническое училище № 233 города Гатчины, которое готовило рабочих высокой квалификации. Здесь шел набор на такие направления подготовки, как электрогазосварщик, машинист, автослесарь, маляр-реставратор, маляр-штукатур, столяр, изолировщик судостроения, швея-мотористка. Срок обучения на базе 8 классов составлял 3 года, а на базе 10 классов – 10 месяцев.

Юноши по желанию получали права водителя автомобиля или мотоцикла, а девушки овладевали смежной специальностью портного. В училище работала школа бальных танцев, клуб любителей киноискусства.

Представленные на выставке фотографии 40 лет хранились в альбоме в фондах библиотеки ГИЭФПТ. Недавно альбом нашли и, как говорят библиотекари, сами удивились, какого отличного качества фотографии, какие яркие и содержательные композиции. Фотограф мастерски отразил и все направления профессионального образования, и богатые ресурсы, и, говоря современным языком, креативный подход.

В этом же альбоме сохранились вырезки из газет 1984 года. Читая их, сделали вывод, что в этом году на страницах прессы шла большая пиар-комапния по продвижению среднего профессионального образования.

Буклет 1984 года, также сохранившийся в альбоме, рассказывает, что 50 лет назад, в 1974 году, училище переехало в новое здание (теперь это основной корпус ГИЭФПТ, ул. Рощинская, 5). Образовательный комплекс включал оснащенные мастерские, учебный и бытовой корпуса, благоустроенное общежитие секционного типа с комнатами для 2–3 человек и зеленую зону.

В 1984 году училище возглавил Роман Наумович Авербух. Именно он придумал и организовал большой профориентационный кабинет, который разместился на территории современной библиотеки. Внутри просторного помещения стояла автомашина, швейные машинки, столярные станки, действующий макет башенного крана и еще много чего интересного. Ребята могли в одном месте попробовать себя в разных профессиях и определиться, кем они хотят быть.

- Эта выставка фотографий организована к Всероссийскому дню СПО. У нас две недели шли тематические мероприятия. И дальше мы также планируем использовать эту выставку. Так, на следующей неделе у нас состоится большая конференция, посвященная в целом Гатчинскому образованию «Гатчинское образование: вчера, сегодня, завтра». На этой конференции будут затронуты все уровни образования – дошкольное, школьное, СПО и высшее. Чтобы идти вперед, нам нужно помнить об истоках, - говорит заведующая библиотекой ГИЭФПТ Ольга Владиславовна Селиванова.

Для выставки было отобрано 14 фотографий, на самом деле их гораздо больше: целый архив старых фотографий, начиная с 1970-х годов. В институте создается электронный исторический архив. Был в институте и свой музей – его еще предстоит восстановить.

Татьяна Можаева