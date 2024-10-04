Творческий пикник на Гатчинской мельнице

Запечатлеть нынешнее состояние бывшей усадьбы знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера предложили художникам организаторы музейного пространства «Гатчинская мельница» в деревне Мызе-Ивановка.

Напомним, бывшая усадьба семьи Штакеншнейдера является памятником XVIII века. Когда-то здесь располагались его родовая усадьба и легендарная «Розовая дача». На ее территории сохранились руины некоторых строений, в том числе и Гатчинской мельницы - одного из древнейших гидротехнических сооружений Ленинградской области на реке Ижора.

В 2022 году на территории бывшей усадьбы было положено начало музейному пространству. Цель нынешних владельцев объекта культурного наследия – АНО «Гатчинская мельница» – сохранить то, что осталось от усадьбы выдающегося архитектора, и, по возможности, отреставрировать её.

Сейчас разрушенное здание мельницы готовится к консервации, и организаторы этого проекта решили запечатлеть нынешнее состояние архитектурных объектов, причем не только в фотографиях, но и в картинах художников. На это предложение откликнулись почти два десятка живописцев и графиков из Гатчинского товарищества художников.

Для команды художников был организован автобус до Гатчинской мельницы. Представители АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин и Елена Ефимова встретили их очень радушно. В первую очередь гостям предложили вкусный свежезаваренный чай и кофе с угощениями. Затем художники прослушали небольшую лекцию об истории этих мест и обследовали окрестности, выбирая самые красивые места для пленэра. Для них уже были приготовлены холсты и краски, и творческий процесс начался.

В этот день у реки и у мельницы повсюду стояли мольберты. Художники работали почти шесть часов, выполнив по несколько работ масляными красками, пастелью и карандашами. Как они признаются, этот пленэр стал для них настоящим открытием — как в плане знакомства с музейным пространством, так и по глубине вдохновения местными пейзажами.

«Впечатления просто шикарные! - говорит художник и дизайнер Наталья Косьянковская. - В первую очередь очень приятно от того, как органично в этом месте связались бизнес и культура. Музейное пространство

обустроено с большим вкусом, всё очень продумано. На территории усадьбы — замечательный ландшафтный дизайн. Есть террасы, где можно удобно устроиться с мольбертом. Лекцию нам прочитала невероятный, просто потрясающий экскурсовод Елена Ефимова. Все условия для нас создали - очень вкусные угощения, прекрасный обед с настоящим узбекским пловом!»

«Я очень люблю архитектуру, особенно историческую, разных эпох и стилей, - рассказала художник Юлия Гришечкина-Кудрявцева на своей страничке «ВКонтакте». - Это было главным двигателем моего переезда из Сибири в Санкт-Петербург. В этот раз я узнала еще об одном великом архитекторе прошлого времени Андрее Ивановиче Штакеншнейдере. В моем сердце теперь ещё одна полочка занята великим человеком, который воплотил столько красоты и создал огромное количество пространств для любви... Не перестаю восхищаться предпринимателями, которые чтут историю и достижения прошлого времени и создают такие проекты для сохранения наследия. И мы, художники, постараемся сохранить историю в красках, карандашах и на полотнах».

«Неожиданно для себя, спустя многие годы я снова оказалась на пленэре, - признаётся Дарья Нестеренко. - Музей Штакеншнейдера, мельница (которая почти дождалась своей реставрации) и Гатчинское товарищество художников - прекрасное место, прекрасные люди, природа и погода! А масляная пастель и сын Фёдор ещё больше скрасили мой отдых. Спасибо всем за организацию. Сколько ещё красивых мест в родном краю, приезжайте!»

Как говорит Наталья Косьянковская, этот пленэр необыкновенно вдохновил гатчинских художников.

«Эта поездка очень объединила наших художников, и, конечно, хочется продолжить такой опыт совместных выездов на пленэры по Гатчинскому району», - добавила Наталья Юрьевна.

Итогом этого необычного пленэра должна стать выставка законченных работ, объединенная общей темой «Гатчинская Мельница и усадьба Штакеншнейдера: наши дни». Предполагается, что эта экспозиция будет передвижной: её выставят не только в музейном пространстве «Гатчинская мельница», но и повезут в Мариинский дворец в Санкт-Петербург, который построил Андрей Штакеншнейдер. Надеемся увидеть её и в Гатчине!

Юлия Лысанюк