В Гатчине второй день перебои с Интернетом

- Мы знаем, что сегодня вам трудно выходить в интернет. К сожалению, наши серверы вновь подверглись DDoS атаке. Наши администраторы на страже и делают всё возможное, чтобы как можно скорее отразить атаку и вернуть вам стабильный доступ к сети.

К нам поступает много обращений, и из-за этого ответы на ваши вопросы могут быть немного задержаны. Пожалуйста, будьте уверены, что мы никого не оставим без внимания и заботы.

Мы понимаем, как это неприятно, когда связь не работает так, как вы привыкли. Обещаем, что как только всё наладится, мы сообщим вам об этом, а также предусмотрим компенсацию.

Спасибо вам за ваше терпение и понимание.