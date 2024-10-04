Всё только начинается!

В этом году традиционное мероприятие проходило на благоустроенной общественной территории «Зелёный квадрат». Здесь, между молоденьких яблонь и лип, то и дело мелькали русские народные костюмы. Вот мимо меня проплыла статная барыня в бело-красном кокошнике, а за ней проследовал деревенский гармонист в расшитой бисером рубахе. Со сцены тем временем доносилась живая музыка – романсы, народные песни, частушки… Так радовали публику – и внешним видом, и музыкальными талантами – участники фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!».

Руководитель проекта, председатель общественной организации ветеранов города Пикалёво Татьяна Сальникова с гордостью рассказывает о своём начинании.

– Этот фестиваль создан для того, чтобы привлечь к творчеству ещё больше наших дорогих пенсионеров. Некоторые из них ещё молодыми уходят на пенсию и замыкаются в себе. Наша самая большая задача – сделать так, чтобы пожилые люди открылись, ведь именно на заслуженном отдыхе появляется свободное время на новые занятия, будь то кружок пчеловодов или литературный клуб, – с улыбкой говорит Татьяна Викторовна.

На сцене сменяли друг друга солисты и дуэты, инструментальные коллективы и мастера оригинального жанра. Всё это разнообразие номеров подготовили подопечные местного Дворца культуры и Клуба пожилого человека. Под раскатистый звук фанфар на сцену поднимаются артисты Соминского народного хора – наверное, главные звёзды этого концерта.

Как нам рассказала одна из участниц коллектива Людмила Голденко, репетиции хора проходят по 2–3 раза в неделю. А перед важными концертами наши бравые пенсионеры готовы прийти в актовый зал в любой день, который назначит их руководитель Екатерина Антонова. Наградами за это трудолюбие становятся любовь зрителей и признание членов жюри региональных и всероссийских фестивалей. Так, несколько лет подряд хор приезжал в Пикалёво с наградами из далёкого Ярославля.

– Мне 67 лет, секрет активной жизни прост. Надо двигаться вперёд! Сегодня мы поём, завтра скандинавская ходьба, потом тропа здоровья. У нас в городе есть чем заняться, главное – это желание. Например, по понедельникам в 10:00 для пенсионеров проводят бесплатные тренировки в спорткомплексе; есть хор, ветеранское подворье, танцы, – говорит Людмила Константиновна.

Хореографическими номерами порадовали гостей фестиваля участники ансамбля «Танцы плюс». Нога в ногу плыли они в хороводе, рассказывая языком танца о русской природе и широте русской души. Зрители аплодировали артистам и двигались в такт музыке. Особенно старались самые юные гости праздника – внуки и внучки выступающих на сцене.

В этом году фестиваль вышел за рамки традиционного концерта, предлагая гостям интерактивные занятия на территории «Зелёного квадрата». Столы буквально утопали в ярких цветах, овощах и травах, создавая атмосферу летнего праздника. Участники могли попробовать свои силы в карвинге — искусстве художественной нарезки фруктов, а также в создании флористических композиций и кукол-метлушек. Примечательно, что мастер-классы проводили сами пенсионеры, демонстрируя свою увлечённость и мастерство. Недалеко от них дети с азартом играли в настольные игры и клеили аппликации. Фестиваль объединил поколения, став символом семейных ценностей и неиссякаемого жизнелюбия.

Александра Родионова

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