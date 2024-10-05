Юлия Сергеева: «Учить будущих инженеров на родных истоках»

Мы поговорили с Юлией Сергеевой о том, как она шла к этой высокой награде, о методах и принципах преподавания, которые она развивает, о творческой составляющей образовательного процесса в школе.

«Меня сложили две семьи — Бондарики и Ким»

- Я пришла работать в школу, потому что очень люблю детей, - это первое, что сказала Юлия Алексеевна в нашей беседе. - Сама школьная среда, ее уклад произвели на меня впечатление ещё во время учебы, и мне очень хотелось вернуться в школу уже в качестве учителя.

Юлия Алексеевна родом из Выборга. Здесь встретились и поженились ее родители - Алексей Алексеевич и Людмила Дмитриевна Кривовы.

- Отец работал в Выборгском народном театре, окончил Ленинградский институт культуры, был директором парка «Монрепо» в Выборге. Мама всю жизнь работала инженером, - рассказывает Юлия Алексеевна. - В этом союзе родились мы, две дочери, и обе стали педагогами. Можно сказать, что мы выросли в художественной школе Выборга, где преподавали её основатели — совершенно уникальная семейная пара Леонид Иванович и Ксения Михайловна Бондарики. Именно благодаря им у меня зародился интерес к профессии учителя. Эта «художка» была настоящим кладом: детей там не только учили искусству — их ещё и воспитывали. Бондарики учили работать. На первом месте у них была требовательность, воспитание работоспособности у детей.

Сестра Юлии Алексеевны, Янина (сейчас — директор Гатчинской школы №8 Янина Алексеевна Безродная. - Прим. авт.), была старше на пять лет. Она решила стать учителем рисования, и, глядя на неё, младшая сестрёнка уже в четвёртом классе приняла такое же решение. Вскоре семья Кривовых переехала в Гатчину, где глава семейства возглавил отдел культуры Гатчинского района.

- Я пошла в пятый класс гатчинской школы №3, - рассказывает Юлия Алексеевна. - Узнала, что в Гатчине есть художественная школа, сама пошла к её директору, Анатолию Петровичу Матюку, принесла ему свои рисуночки и попросила взять в школу. И снова мне повезло — моим педагогом стал Виталий Ким. Виталий Чем-Минович — прекрасный акварелист, и я тоже любила акварель. Мы сошлись характерами. Я познакомилась и с его супругой Ангелиной Борисовной. Два этих человека стали моими наставниками. Можно сказать, что меня как личность сложили две семьи — Бондарики и Ким.

«Ты тот, кто им нужен»

После школы Юлия Алексеевна поступила в Московский педагогический университет на художественно-графическое отделение. Окончила его в 1994 году, получив профессию учителя изобразительного искусства и черчения.

- Свою школу я просто обожала и очень хотела там преподавать, но сложилось иначе, - вспоминает она. - Ангелина Борисовна Ким посоветовала мне попробовать устроиться на работу в Гатчинскую школу №10 (с 1995 года гимназия им. К.Д. Ушинского), сказав: «Ты тот, кто им нужен». И я пошла туда. Так началась моя педагогическая деятельность.

В 2024 году исполняется ровно 30 лет с того момента, как Юлия Сергеева начала преподавать в Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, которая является правопреемницей Гатчинского сиротского института, основанного в 1803 году. Именно в этих стенах Константин Дмитриевич Ушинский обрёл своё истинное призвание. Здесь были заложены основы его педагогической системы. Основные ее идеи очень просты: для того, чтобы воспитывать ребёнка, нужно хорошо знать его человеческую природу и знать народ, к которому он относится. Современные исследователи так сформулировали два основных принципа педагогического учения Ушинского - это принцип народности и антропологический принцип. Именно на этих двух принципах стараются строить учебный процесс в гимназии Ушинского.

Впрочем, «принципы» - слово сухое и мало что объясняющее. В стенах творческой лаборатории, организованной Юлией Алексеевной, постоянно кипит жизнь. И в этот замечательный вихрь попадают все, кому интересно жить, хочется развиваться и творить.

«Техническое творчество»

Школьные уроки черчения для кого-то из взрослых тоже могут помниться сухими и скучными. Вот только современное черчение совсем другое. Да и не надо забывать, что оно идёт бок о бок с рисованием, а значит, несёт в себе таинственную основу — настоящее творчество.

- Я всегда считала, что главная задача педагога — сформировать в школе творческую среду для ребёнка, - говорит она. - В XXI веке черчение перешло на компьютеры. Я начала изучать технологии, программы для чертежей. Образовался кружок, который со временем стал студией проектной графики. Я стала готовить детей к творческим олимпиадам.

В итоге сложилось настоящее школьное конструкторское бюро, где ученики могут выполнять модели не только в эскизах, но и в 3D-изображении.

Как считает Юлия Алексеевна, успешным это начинание стало благодаря педагогическим принципам К.Д. Ушинского, которые она использует в своей работе.

- В своей работе с детьми я творчески преобразовываю его принцип народности, согласно которому учиться нужно на оте-чественных корнях, - говорит она. - Так, например, готовясь к региональным олимпиадам, которые проводят специалисты

Военмеха, мы с детьми глубоко изучаем историю нашей космонавтики, биографии и достижения наших отечественных конструкторов. Это очень важно - учить будущих инженеров на

отечественных истоках.

В результате традиционное образование гармонично сплелось с технологиями будущего, а основы технических профессий «заиграли» для детей по-новому, восприняв творческое начало.

- Я сама — человек творческий, - говорит Юлия Алексеевна. - И считаю, что технический прогресс возможен, если он основан на творчестве. Говорят, что инженер повторяет работу конструктора, а главная задача — вырастить конструктора, который умеет создавать что-то новое. Я поняла, что надо показать творческие возможности инженерной деятельности, и поэтому своих ребят учу творчески подходить к конструированию.

Интересно, что Юлия Сергеева учит «техническому» творчеству не только детей, но и взрослых, став наставником молодых специалистов и учителей-предметников по черчению и искусству (МХК) в Гатчинском округе и Выборге.

Принцип наставничества

Еще один важный принцип Ушинского — наставничество, которое мы рассматриваем шире. Это не только передача опыта, знаний и умений от педагога к ученику, но и вообще — от старших к младшим.

- На примере своей жизни я поняла, что очень важно создать коллектив «по вертикали», чтобы в нем были дети разных возрастов и из разных классов, чтобы старшие дети чему-то учили младших, чтобы глядя на старших, младшим хотелось бы стать такими же, - говорит Юлия Сергеева. - И тогда возникает творческая среда, куда дети приходят не только учиться, но и общаться. Они могут готовиться к олимпиаде, но при этом им просто интересно друг с другом. Старшие ребята выступают в роли наставников, и это очень хорошо работает... На самом деле, я считаю, что такое наставничество - это костяк всего воспитания на Руси. Передавать опыт от старших поколений к младшим — одна из основ учения Ушинского. Мы должны учиться на том, что нам дали наши предки.

Ещё один принцип Ушинского, антропологический - о том, что ребенка нужно изучить, для того чтобы его воспитывать, лег в основу метода ранней профориентации, который развивает Юлия Сергеева.

Вот несколько её тезисов:

- На уроках стараюсь выявить талант каждого ребёнка и помочь ему определиться с направлением его способностей. Я именно хочу помочь ему максимально освоить то, к чему он предрасположен.

- Важно понимать, что современный учитель не может и не должен знать всё, что знает ребенок. Дети схватывают быстрее и глубже, чем взрослые, но важно направить этот процесс в нужное русло. Ребёнок добывает знания с помощью учителя, но при этом, по Ушинскому, он должен не зубрить, а понимать всё умом и с помощью дисциплины. В своём предмете я стараюсь объяснять так, чтобы ребёнок умом понял, как это делать, и для этого очень наглядно всё показываю.

- Своим ребятам я говорю: я вам даю «ключи», основы. Вы их изучаете, а дальше уже вы помогаете мне учиться и знать. Вы становитесь моими консультантами. Все эти 3D-принтеры собирали мои ученики. В нашей творческой лаборатории создаются условия для формирования будущих техников, инженеров, конструкторов. Каждый из детей ищет то, что ему ближе, уже будучи погружённым в эту современную среду. И для каждого обязательно найдётся свой успех. Я стараюсь все объяснять, и считаю, что это моя вина, если он не понимает.

3D-пуговицы для второклассника

В творческой лаборатории гимназии Ушинского по программе «3D-моделирование» обучаются ребята самого разного возраста. Они создают как художественные 3D-объекты (вазы, натюрморты, домики, шкатулки, новогодние игрушки), так и технические разработки (модели вездеходов, межпланетных космических кораблей, квадрокоптеров, архитектурных объектов).

Юлия Алексеевна показывает детские «сокровища» 3D-лаборатории. Вот бюст Константина Дмитриевича Ушинского, а вот модель Приоратского дворца. И уже первые опыты вызывают настоящий восторг у малышей. Например, второклассник сделал в студии пуговицу, сам напечатал, побежал с ней домой: «Мама, смотри, я сделал пуговичку!»

Но это ведь только начало, зато какое многообещающее! Среди воспитанников Юлии Сергеевой — призёры и победители олимпиад разного уровня, включая всероссийский и международный, причем не только по проектной графике, но и по МХК, победители Всероссийского хакатона, регионального чемпионата «Профессионалы».

Выпускники Юлии Алексеевны приобретают творческие и технические профессии, поступают в художественную академию и БГТУ «Военмех», занимаются протезированием, становятся конструкторами.

- Я считаю себя настоящим патриотом своей страны — воспитываю будущих отечественных инженеров, готовлю кадры для оборонной промышленности, - серьёзно шутит она.

Юлия Алексеевна Сергеева — не только талантливый и успешный педагог, но и просто счастливый человек.

- Я нашла себя и в работе, и в своих учениках, и в семье, - говорит она. - Мне очень повезло с родителями, у меня сложилась прекрасная семья, у нас трое чудесных дочерей. Я благодарна и своим родителям, и своим ученикам.

Юлия Лысанюк