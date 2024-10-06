В экспозиции будут представлены работы иконописцев из Гатчины, Санкт-Петербурга, Москвы, Гдова. Среди них - как опытные мастера, так и молодые таланты.

Иконы в первую очередь пишутся для храма и для молитвенных уголков в домах, но само это искусство часто остается закрытым для людей. Выставка иконописи дает уникальную возможность не только ещё раз поклониться любимым образам, но и взглянуть на иконы как на произведения искусства.

Церковное искусство не стоит на месте: оно постоянно развивается, впитывая опыт предыдущих столетий и обогащаясь новыми формами. И одна из целей выставки - показать стилевое разнообразие икон, создаваемых в рамках канона. Свои иконописные работы в Покровском центре представят почти двадцать талантливых художников-иконописцев. Среди них - Вадим Кинович, отец Николай Груздев, Евгения Давыденко, Полина Молитвина, Ярослава Алексеева, Виталий Грошев, Екатерина Ковальчук и другие.

Открытие иконописной выставки «Заступники земли русской» состоится в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины в субботу, 12 октября, в 12.00. Адрес: Гатчина, ул. Красная, д. 1Б.