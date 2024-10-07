Дни Рериха – в Ленобласти

8 октября в Картинной галерее Ленинградского областного колледжа культуры и искусства состоится открытие выставки репродукций картин Николая Рериха и экспозиция, посвященная его путешествию по древнерусским городам «Дни Рериха: Время и Вечность» — совместный проект Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и Международного Центра Рерихов. Проект также включает в себя лекции, мастер-классы и концертную программу.

9 октября в родовой усадьбе Рерихов «Извара» в Волосовском районе состоится открытие памятника Николаю Рериху, а в городе Волосово на фасаде Детской школы искусств им. Н. К. Рериха пройдет демонстрация трехмерной графики – 3D проекции, отражающей основные этапы жизни и творчества Николая Константиновича «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего».

Также в этот день в усадьбе откроются новые выставки: проект «По памятным местам Н. К. Рериха. Живопись и графика из коллекции Музея-усадьбы Н.К.Рериха» покажет работы художников и скульпторов, вдохновленных жизнью, путешествиями и творчеством Рериха: Бориса Котика, Александра Крылова, Б.А.Смирнова-Русецкого и других. Второй проект –выставка, посвященная семье Рерихов, на которой будут представлены мемориальные предметы из коллекции музея. На планшетной выставке гости музея смогут ознакомиться с проектами реставрации усадебных объектов, расположенных на территории усадьбы.

10 октября в Концертном зале Ленинградского областного колледжа культуры и искусства будет представлена концертная программа «Время и вечность», где прозвучат значимые произведения отечественной и зарубежной классики.

Кроме того, в течение месяца в Ленинградском областном колледже культуры и искусства художественный руководитель и дирижер оркестра «Северная Венеция» Эдуард Томша проведет для студентов лекции «Жизнь и творческий путь Рериха», «Вклад Н.К.Рериха в развитие театрально-декорационного искусства», «Синтез небесного и земного. Великий реформатор Рихард Вагнер». В завершении Дней Рериха состоится показ коллекции костюмов народного самодеятельного коллектива театра моды «мАрт» по мотивам картин Николая Рериха.