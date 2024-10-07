Мой бизнес - моя профессия. Регистрация на Форум потребительского рынка – 2024.

Участников ожидает насыщенная и познавательная деловая программа, в рамках которой пройдет живая дискуссия о применении цифровых инноваций, сессия «Брендинг 2.0: как выделиться в цифровом мире» и обмен свежими идеями в области Интернет-торговли. Ключевой темой пленарного заседания 2024 года станет «Формула роста: потребительский рынок завтра».

Традиционно в рамках Форума состоится конкурс и награждение «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.

За звание «Лучшего по профессии» представители малого бизнеса будут соревноваться в номинациях: Лучший продавец-консультант», «Лучший кассир», «Лучший продавец автолавки», «Лучший бариста», «Лучший кондитер», «Лучший бармен», «Лучший дизайнер одежды», «Лучший флорист» и «Лучший детский парикмахер».

Победители и призеры в каждой номинации среди предпринимателей получат денежные призы

Номинации 2024 года среди самозанятых граждан Ленинградской области: «Лучший флорист», «Лучший кондитер», «Лучший дизайнер одежды», «Лучший детский парикмахер» и «Лучший продавец на ярмарке».

Победителей в каждой номинации среди самозанятых ждёт продвижение в региональных и муниципальных СМИ, ценные призы и дипломы.

В рамках Форума будут работать ярмарка товаров самозанятых граждан, а также выставка региональных брендов.

Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на сайте Форума: https://fpr47.ru