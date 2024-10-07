Мой бизнес - моя профессия. Регистрация на Форум потребительского рынка – 2024.
На VI Форум потребительского рынка Ленинградской области, который пройдет 25 октября на площадке ТЦ «Мега Дыбенко», соберутся представители деловых объединений, органов власти и институтов развития малого и среднего бизнеса, руководители предприятий и предприниматели в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также эксперты федерального и регионального уровней.
Участников ожидает насыщенная и познавательная деловая программа, в рамках которой пройдет живая дискуссия о применении цифровых инноваций, сессия «Брендинг 2.0: как выделиться в цифровом мире» и обмен свежими идеями в области Интернет-торговли. Ключевой темой пленарного заседания 2024 года станет «Формула роста: потребительский рынок завтра».
Традиционно в рамках Форума состоится конкурс и награждение «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.
За звание «Лучшего по профессии» представители малого бизнеса будут соревноваться в номинациях: Лучший продавец-консультант», «Лучший кассир», «Лучший продавец автолавки», «Лучший бариста», «Лучший кондитер», «Лучший бармен», «Лучший дизайнер одежды», «Лучший флорист» и «Лучший детский парикмахер».
Победители и призеры в каждой номинации среди предпринимателей получат денежные призы
Номинации 2024 года среди самозанятых граждан Ленинградской области: «Лучший флорист», «Лучший кондитер», «Лучший дизайнер одежды», «Лучший детский парикмахер» и «Лучший продавец на ярмарке».
Победителей в каждой номинации среди самозанятых ждёт продвижение в региональных и муниципальных СМИ, ценные призы и дипломы.
В рамках Форума будут работать ярмарка товаров самозанятых граждан, а также выставка региональных брендов.
Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на сайте Форума: https://fpr47.ru