Стартовала Декада подписки!

С 4 по 14 октября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Вместе с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2000 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные, научно-популярные и отраслевые газеты и журналы.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Стоимость подписки на газету “Гатчинская правда” на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1340,12 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 1286,77 руб.

Индекс: ГИ699

Для юридических лиц: до адреса – 1617,54 руб.

Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 105,34 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 103,19 руб.

Индекс: ПИ699

Для юридических лиц: до адреса – 144,94 руб.