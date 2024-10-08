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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.10.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка,

д. Вайя.     

 

09.10.2024 с 10:00 до 20:00

Пудостьское СП:

п. Терволово,

д. Большое Рейзино (д. 31-38).      

 

09.10.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Реболово,

д. Войсковицы,

СНТ Пламя,

СНТ Прометей,

СНТ Новый Учхоз.

 

09.10.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет (частично),

д. Малое Замостье,

д.Сабры.