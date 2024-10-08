Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.10.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка,
д. Вайя.
09.10.2024 с 10:00 до 20:00
Пудостьское СП:
п. Терволово,
д. Большое Рейзино (д. 31-38).
09.10.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
СНТ Пламя,
СНТ Прометей,
СНТ Новый Учхоз.
09.10.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет (частично),
д. Малое Замостье,
д.Сабры.
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