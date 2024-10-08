«Я зову в собеседники время»

Доказательством этому было присутствие на вечере 95-летней Галины Сергеевны Зарубиной. Она проникновенно прочла стихотворение Олега Кондакова «Ах, как хочется жить», говорящее об оптимизме, доброте, любви к жизни, к людям.

Поздравить «молодых людей» с праздником пришли вновь избранные депутаты Совета депутатов Гатчинского муниципального округа Андрей Крылов, Ольга Балуева, Станислав Бойко. Было очень приятно чувствовать, что они с большим вниманием относятся к людям старшего поколения, выполняют свои предвыборные обещания и делают это не по принуждению, а от чистого сердца.

Сюрпризы для участников вечера подготовили сотрудники библиотеки. Всем вручили памятные открытки, сделанные руками детей и родителей из детского сада №1 под руководством воспитателей. Приятной неожиданностью стало поздравление от наших внуков – юных воспитанников центра сценических искусств «ReActor» под руководством Юлианы Романовой. С умилением, восторгом, отрадой воспринималось их выступление. Порадовал нас и Евгений Ужинский, исполнивший песни нашей молодости. Мы с удовольствием пели вместе с ним.

Время общения проходило в стилизованной чайной. Чашка чая и угощения способствовали знакомству, разговорам по душам, воспоминаниям. Мы делились секретами молодости, отвечали на интересующие всех вопросы, которые подготовили ведущие. Время пролетело незаметно, а расходиться совсем не хотелось.

Спасибо сотрудникам библиотеки за радушие, тепло, уют. Они подарили нам чудесный вечер!

Корикова Л.И.

Председатель Совета ветеранов ЖЭУ №6