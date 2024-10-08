Ежегодный турнир «Старты академии водных видов спорта» для школьников и кадетских классов прошел под девизом «С ватерпольным мячом к курсантским погонам».

Участниками турнира по водному поло стали команды из разных регионов нашей страны – Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Пензы, Ярославля и команды Республики Татарстан, включая команду города Казани и республиканскую сборную «Актай».

Гатчинские ребята достойно представили наш регион. Юные спортсмены играли в двух возрастных группах - младшим и страшим составом и в результате стали призерами соревнований.

В этом году победили хозяева турнира – сборная команда «Актай» Республики Татарстан. Команда Гатчины заняла второе место. Сборная школьников города Москвы стала третьей.

А еще гатчинская команда впервые летала на соревнования на самолете. С удовольствием посетила очень красивый город Казань. Дети счастливы, и это замечательно!

Татьяна Можаева