В поддержку наших бойцов

В спортзале «Маяк» 4 октября развернулись тематические площадки, где было представлено современное вооружение, индивидуальные средства защиты, тактическая медицина, работал мастер-класс по плетению маскировочных сетей от добровольческого движения «Zоv Федотовой». Здесь же можно было поучаствовать в сборе средств для нужд фронта. В фестивале приняли участие и другие общественные организации, оказывающие помощь нашим бойцам в зоне СВО: «Русская община», добровольческий отряд «Оплот», военно-патриотические объединения «Чкалов парк», «Авангард», «Рокот», а также Военный институт физической культуры и «Красные казармы».

На мероприятии присутствовали военнослужащие, демобилизованные участники СВО, ветераны локальных войн, волонтеры, представители «Молодой гвардии» «Единой России», жители Гатчины, депутаты, школьники.

К собравшимся обратилась заместитель руководителя Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова:

- Сегодня наша страна переживает непростые времена. Наши бойцы защищают Родину от врага и делают все, чтобы мы с вами могли жить спокойно. Там, на передовой нет выходных и праздников, и этот фестиваль призван поддержать наших ребят в зоне специальной военной операции.

От имени Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова поблагодарила всех, кто не остался в стороне – принял участие в фестивале и помог его организовать.

С приветственным словом также выступили заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов, руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко, представитель Гатчинского военкомата гвардии подполковник Юрий Чиликин.

В исполнении ветеранов боевых действий на фестивале звучали патриотические стихи и песни, авторами которых являются в том числе участники спецоперации и Афганской кампании.

Андрей Соколов