Дела милосердия, дела любви

В форуме, который проходил по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приняли участие более 200 представителей двадцати епархий Северо-Западного федерального округа. Участниками конференции стали руководители благотворительных организаций и социальных проектов, представители федеральных и региональных органов власти, руководители сестричеств милосердия, главы социальных отделов епархий, волонтёры — все те, кто самоотверженно служит ближним, особенно в эти трудные годы, отмеченные войной.

Как напоминают организаторы конференции, социальное служение церкви на сегодняшний день - это более 4500 церковных социальных служб и инициатив, среди которых 86 приютов для женщин в кризисной ситуации, свыше 900 сестричеств милосердия, 266 центров гуманитарной помощи, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью. При участии церкви в России открыто более ста приютов для бездомных, работают автобусы милосердия — мобильные пункты помощи бездомным. Более 2500 добровольцев съездили в зону боевых действий. В Курске, Белгороде, Донецке, Мариуполе и других городах организованы церковные центры помощи, где уже получили поддержку более 260 тысяч человек. Добровольцы оказывают помощь в пунктах временного размещения в Курске и Курской области.

В день открытия конференции в Театральном зале Гатчинского дворца состоялось пленарное заседание, на котором были обозначены главные направления церковного служения в последние годы.

Приветственные слова от Патриарха Кирилла передал собравшимся исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности (ОЦБСС) протоиерей Михаил Потокин. Как отметил отец Михаил, Патриарх придает большое значение делам любви и тому, как через милосердие церковь осуществляет свою миссию в современном мире. «Его Святейшество благословил, чтобы такие конференции, проходя по округам, собирали вопросы, для которых нужна помощь, в том числе материальная или административная», - подчеркнул священник.

От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия выступил председатель епархиального ОЦБСС протоиерей Николай Брындин. Как напоминает митрополит Варсонофий, Русская церковь начала оказывать помощь пострадавшим буквально с первых же дней вооруженного конфликта в Донбассе. К этому движению присоединились почти все приходы, монастыри, церковные структуры. Особое внимание кураторы и волонтеры уделяют организации добровольческих служб для помощи раненым, мирным жителям и беженцам, число которых с начала вторжения врага в Курскую область многократно увеличилось. Священнослужители Санкт-Петербургской епархии окормляют раненых бойцов в госпиталях, выезжают в командировки в зону боевых действий. Также участникам форума были переданы обращения полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

О деятельности своих организаций в условиях СВО рассказали руководители благотворительных фондов, реабилитационных центров и медицинских учреждений. В частности, опытом помощи людям в пунктах временного размещения (ПВР) поделилась сестра милосердия, старший координатор по больничным и социальным учреждениям в Донбассе и в Курске Ирина Худякова.

- Чтобы помогать, не нужно специальных навыков, - говорит она. - Мы - просто руки. Мы помогаем делать уроки, принимать пищу, гулять. Наши подопечные спрашивают: «Вы приедете еще? У вас есть еще люди?» Люди - это мы. Каждый может приехать и помочь, хотя бы на неделю. Призываем вас присоединяться к нашей помощи и очень вас ждем!

Директор благотворительного фонда «Старость в радость», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елизавета Олескина отметила, что даже в такие трудные времена нельзя забывать об одиноких стариках. По ее словам, в последние два года по понятным причинам ресурсов становится всё меньше, а нуждающихся в помощи больше. Как отмечает Елизавета Олескина, пожилым людям нужен не только постоянный уход, но и социальное сопровождение, которое дарит им не только поддержку, но и любовь, и радость общения.

О деятельности благотворительного фонда «Женщины за жизнь» рассказала директор фонда, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина. Опытом работы реабилитационного центра для зависимых женщин и центра реабилитации для мужчин поделился директор благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого иерей Евгений Лищенюк. О том, какую помощь оказывает в условиях СВО церковная больница Святителя Алексия Московского, рассказал главный врач больницы Алексей Заров.

В рамках конференции также были обсуждены вопросы взаимодействия с государством: субсидии, гранты, компенсации поставщикам социальных услуг. Прошел круглый стол «Развитие сестричеств милосердия в Северо-Западном федеральном округе», после чего представители учебного центра больницы святителя Алексия показали мастер-класс по уходу за лежачими больными.

На XV Межрегиональной конференции по социальному служению было названо имя победителя XI Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Эта премия была учреждена Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению в 2013 году - в память о Надежде Монетовой, молодой женщине, которая после жизни на улице смогла вернуться в общество и начала помогать бездомным людям. Она трагически погибла в 2012 году.

На этот раз победителем конкурса стал основатель двух центров помощи зависимым и бездомным в Мурманске Александр Апанасенко. В 2014 году он основал реабилитационный центр помощи зависимым «Пробуждение», а в 2021 году открыл приют и кризисный центр для бездомных «Теплый Север». Также Александр Апанасенко — один из основателей Свято-Феодорийского общества трезвости и руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Мурманской епархии.

Также в день открытия конференции, по сложившейся традиции, духовенству и волонтерам были вручены награды Синодального отдела по благотворительности и социальному служению.

Юлия Лысанюк