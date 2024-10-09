Людмила Нещадим избрана главой администрации Гатчинского муниципального округа

Центральная городская библиотека имени А.И. Куприна 5 октября отпраздновала свой 125-й день рождения. Поздравить «Купринку» в этот день пришли все, кто любит книгу и библиотеку, кто поддерживал и продолжает поддерживать связь с ней на протяжении многих лет.