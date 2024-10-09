Людмила Нещадим избрана главой администрации Гатчинского муниципального округа
Сегодня на заседании совета депутатов Гатчинского округа состоялось избрание главы администрации. Присутствовали члены правительства Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания, приглашенные гости.
Кандидатура Людмилы Николаевны Нещадим получила однозначную поддержку губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и зампреда правительства Ленобласти, председателя конкурсной комиссии Владимира Цоя.
Позицию правящей партии выразил депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Рытов, также заявив о своем одобрении.
Депутаты Гатчинского округа единогласно приняли решение избрать Людмилу Нещадим на пост главы гатчинской администрации.
Свои искренние поздравления вновь избранной главе выразили областные парламентарии, сотрудники гатчинской администрации и депутаты Гатчинского округа.
Людмила Николаевна поблагодарила всех за оказанное доверие и поддержку.