На защите прав детей

На совместном приеме граждан с советниками Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Татьяна Толстова взяла на контроль обращение отца из Гатчинского округа, который пожаловался на неисполнение решения суда о порядке общения с несовершеннолетней дочерью. Для эффективного урегулирования конфликта по инициативе Татьяны Толстовой в Гатчине состоялось коллегиальное совещание с участием заместителя главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Павла Иванова и представителей профилактических служб.

- Мы выехали на территорию, где проживает ребенок, чтобы разобраться, чем помочь этой семье. Ведь вы можете не быть супругами, но родителями остаетесь. И если есть решение суда, его нужно обязательно выполнять в интересах своих детей. Подобным образом я разбираю уже вторую семью. Чтобы родители не писали по очереди в разные инстанции, мы собираемся и разъясняем, какие права и обязанности имеют оба родителя, что это делается в интересах их ребенка, и помогаем находить общее решение. Чтобы маленькому человечку было хорошо, родителям нужно договариваться, - говорит Татьяна Толстова.

Результатом межведомственного подхода стало соглашение обеих сторон о встрече с ребенком и психологом.

Также в рамках визита Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области посетила коррекционные классы Гатчинской начальной школы

№ 5, которые сейчас базируются в детском саду №51 (микрорайон Аэродром). Ей показали оборудованные классы, спортивный зал, столовую. Завтрак, обед и полдник поставляют из школьной столовой, учитывая особенности питания детей. С этого учебного года в школе функционируют пять коррекционных классов, где обучаются 57 человек. Ученики находятся под наблюдением медицинского сотрудника, который ведет работу в школе №5 и детском саду. Есть продленка. С детьми работают специалисты по коррекции. Действует сенсорная комната, в которой проводят сказкотерапию для снижения эмоционального напряжения учеников. Посещение происходит в индивидуальном порядке, предварительно изучается анамнез несовершеннолетнего.

- Мне понравились условия, в которых учатся дети с особенностями развития. Сегодня я их увидела в ходе образовательного процесса. Хочу особенно отметить теплоту педагогического коллектива. Здесь мы одновременно социализируем детей, чтобы они чувствовали себя на равных. Родители понимают, что об их детях заботятся, что они не одни. И этот баланс - взаимодействие между родителями и педагогами, наверное, и дает тот положительный эффект, который нужен такому особенному ребенку, - прокомментировала Татьяна Толстова.

Детский омбудсмен также посетила детскую поликлинику Гатчинской КМБ и встретилась с медиками. Вопросы касались лекарственного обеспечения, строительства новых медучреждений, медицинского обследования детей, оставшихся без попечения родителей, взаимодействие с перинатальным центром и патронаж молодых мам.

Татьяна Толстова осмотрела помещения поликлиники, пообщалась с родителями и детьми, ожидавшими приема врача. Жалоб на качество медицинского обслуживания не прозвучало.

- Сегодня, посещая детскую поликлинику, беседуя с главным врачом Гатчинской КМБ, я поняла, что молодость, опыт и желание – это три компонента, которые есть в детской поликлинике Гатчинского района и позволяют ей находиться на высоком уровне. Дальнейшие планы развития озвучены, я уверена, что все получится, - подвела итоги встречи Татьяна Толстова.

Татьяна Можаева