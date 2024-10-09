Праздник бокса в Сланцах

По приглашению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ассоциации «Открытый бизнес» и клуба бокса им. С.В. Мальченко в мероприятиях приняли участие специальные гости из Калининграда, в разные годы представлявшие клуб на федеральных и международных соревнованиях: Алексей Шайдулин, заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион Европы среди юниоров-1997, вице-чемпион мира-2005, бронзовый призёр чемпионата Европы-2006; Азиза Оторова, мастер спорта России по боксу, двукратный призер первенств России, бронзовый призер чемпионата России-2023 и ее тренер Леонид Плиговка – мастер спорта СССР, призёр первенств СССР 1981-82 годов; Андрей Кутепов, мастер спорта СССР по боксу, судья республиканской категории и ринг-анонсер Максим Бочков.

После завершения торжественной части церемонии открытия все присутствующие на соревнованиях почтили минутой молчания память Станислава Мальченко, первого председателя попечительского совета Клуба бокса Татьяны Бобкиной, а также воспитанника клуба Степана Журавлева, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

На фестивале зрители увидели мастер-класс и показательную тренировку на ринге, а также матчевую встречу команд клуба бокса им. С.В. Мальченко из Сланцев и клуба «Ринг» из Кингисеппа.

Алексей Шайдулин продемонстрировал юным боксерам и гостям мастер-класс «бой с тенью»: под бодрую музыку он показал своим начинающим коллегам, как наносить удары и уклоняться от них. Затем он, Леонид Плиговка и Азиза Оторова провели в ринге показательную тренировку и поделились с участниками секретами своего мастерства. Мастер спорта международного класса СССР Роберт Имамов вместе с воспитанником клуба Никитой Пискаревым продемонстрировали мастер-класс работы с боксерскими лапами. Зрители с воодушевлением и удовольствием наблюдали за мастерством боксеров на ринге и приветствовали их упражнения громкими аплодисментами.

По окончанию показательных выступлений состоялся парад участников матчевой встречи, на который воспитанники клуба бокса им. С.В. Мальченко вышли в новой, специально приобретенной к очередному учебно-тренировочному циклу спортивной форме.

Тренер Кингисеппской команды мастер спорта России, многократный победитель первенств Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгений Кобзев отметил высокий уровень организации мероприятия и в свою очередь пригласил команду клуба бокса им. С.В. Мальченко на турнир памяти основателя кингисеппского бокса – Заслуженного тренера России Николая Петровича Исаева.

Затем стартовали соревнования юных боксеров. Все поединки был отмечены высоким эмоциональным накалом. Юные боксеры с решительными взглядами и неуёмной энергией выходили на ринг, готовясь продемонстрировать все свои навыки. Каждый спортсмен проявил большую волю к победе и, несмотря на тот или иной исход, уходил с ринга с ценным опытом, готовясь к новым вызовам. По результатам боев были отмечены достижения каждого из участников - за проявленные упорство и смелость все получили медали, грамоты и памятные кубки.

Отличный уровень квалификации продемонстрировала судейская бригада под руководством Главного судьи соревнований – мастера спорта СССР по боксу Павла Лазарева. За всем происходящем на турнире через объективы видеокамер пристально наблюдали корреспонденты телеканала ЛенТВ24, приехавшие специально, чтобы осветить турнир.

По итогам соревновательной программы победила дружба! Заслуженные спортсмены из Калининграда будут приезжать в Сланцы и проводить мастер-классы для юных спортсменов раз в 2 месяца. Для детей это важная мотивация тренироваться еще лучше и упорнее, ведь возможно кто-то из юных спортсменов тоже добьется больших успехов и прославит родной регион. В спорте, как и в жизни нет ничего невозможного. Важно - быть уверенным в себе и держать удар.