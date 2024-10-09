Работать с удовольствием!

- Эдуард Николаевич, какое у вас профессиональное образование?

- Я учился в Елизаветинском сельском профессионально-техническом училище №244. Получил специальность «механизатор широкого профиля». Учиться было интересно, потому что техника мне нравилась всегда. А в нашем училище все технические предметы преподавались на очень высоком уровне. Практика была тоже интересной и самой настоящей, с полным погружением в профессию. Мы проходили ее в деревне Рейзино на передовом сельскохозяйственном предприятии - в совхозе имени 18-го партсъезда.

Сразу после окончания училища пошел служить в армию. Это был 1986 год. В стране шла перестройка. Служил в Литве в ПВО. Так как в училище мы получали водительские права, то и в армии я был водителем. Просто там я перевозил и заряжал ракеты. Такая была служба.

- После армейской службы у механизатора широкого профиля был достаточно широкий выбор профессий. Что вы предпочли?

- Устроился в Гатчинское райпо водителем. Возили все – продукты, промтовары. И по всему Гатчинскому району. Недолго поработал на овощном складе в Коммунаре. Конечно, время это непростое, но с работой у меня все было более-менее. А потом я женился. И мы переехали к жене в Бокситогорск.

- Где вы познакомились с будущей супругой?

- В Гатчине. Она училась в Гатчинском педагогическом училище. Мы познакомились еще до армии, а поженились, когда я уже отслужил. Сейчас моя жена, Лариса Евгеньевна Костенко, работает учителем в Гатчинской школе №7. Дочь – фармацевт.

А семейную жизнь мы начинали на родине супруги в Бокситогорске. Я устроился водителем на Бокситогорское предприятие. Работал вахтовым методом: 15 дней трудишься, 15 - дома.

Потом приняли решение переехать в Гатчину. В Гатчине сначала пошел работать водителем на завод, потом - в котельную.

- Что послужило причиной для смены профессии? Вроде, все было хорошо…

- В то время на дорогах, скажем так, было небезопасно. И нехороших случаев в пути происходило много. От греха подальше решил перейти в более спокойное место.

Сначала работал в угольной котельной в Таицкой школе. Потом отучился на курсах, получил квалификацию оператора газовой котельной и был принят на работу в котельную №10 МУП «Тепловые сети» города Гатчины.

- Ваш первый рабочий день в «Тепловых сетях» - 26 августа 1999 года. Как вас встретил коллектив?

- В нашей котельной коллектив был очень хороший всегда. Люди ответственные, приветливые. И вновь прибывших всегда принимают хорошо. Я сразу окунулся в обучение. Через два года меня назначили старшим по смене. Так с тех пор и работаю. И ничего менять не собираюсь.

- Удобно жить рядом с работой?

- Конечно. Сколько люди тратят денег, времени, своей жизни, чтобы добраться до работы. Сколько тратят здоровья. Особенно, если уже не 20 лет. А тут перешел дорогу - и ты дома. Я за пять минут до работы дохожу.

- Вы 25 лет отработали в котельной. Может ли работа вас еще чем-то удивить?

- Вроде бы столько лет работаю, должен все знать. Но котельная то и дело подкидывает такие интересные задачки, ответа на которые сразу и не найдешь. Например, когда идет переключение. Стараюсь присутствовать, посмотреть, чтобы и для себя какую-то информацию почерпнуть, и вообще быть в курсе всех дел, что в котельной происходят. Случается, что и задерживаюсь на работе. Общаюсь с другой сменой.

- Согласна с вами, коллектив – очень много значит для человека.

- Мне нравится наш коллектив. Нравится принцип работы. Иду на работу с удовольствием. И это тоже счастье. Если работа не в радость, лучше на такую работу не ходить. Это же постоянный стресс. Работа должна быть такой, чтобы на душе было хорошо и вокруг - хорошие люди. Чтобы ты мог прийти и пообщаться. И тебя поймут. Если нужно, чем-то помогут. Или ты им чем-то поможешь. У нас в десятой котельной коллектив дружный. И с начальством всегда везло. Если есть трудности, войдут в положение, помогут. Это хорошо, правильно.

Татьяна Можаева