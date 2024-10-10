Гатчина. Культура. Осенняя перезагрузка

Торжественное награждение лучших работников культуры, коллективов и учреждений, а также большого количества гатчинцев, оказывающих содействие в подготовке и проведении мероприятий, состоялось в Гатчинском городском Доме культуры.

Как рассказала председатель комитета по культуре Мария Титова, проведение мероприятий под открытым небом – дело непростое, особенно летом, во время массовых отпусков. Чтобы собрать и заинтересовать жителей, соответствовать их запросам, нужно проявить максимум креатива. В Гатчине умеют и новые творческие идеи генерировать, и претворять их в жизнь, объединяя муниципальные и частные студии, общественные организации и волонтеров. Чтобы не откладывать до подведения итогов года, решили сказать слова благодарности сразу после закрытия сезона.

Главы администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим назвала это мероприятие «Осенняя перезагрузка».

- Позади много интересных событий в сфере культуры. Это мероприятие - замечательная возможность поблагодарить всех лично. А в вашем лице поблагодарить все творческие коллективы, взрослых и детей, которые приходят в наши Дома культуры, для того чтобы сделать свою жизнь яркой, многообразной и счастливой. В сентябре началась работа творческих коллективов. Мы вновь открываем обширный календарь культурных событий на гатчинской земле, – сказала Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна рассказала о будущих культурных проектах и проектируемых зданиях для сферы культуры Гатчины. Новые современные площадки получат художественная школа, хореографические коллективы, театральные коллективы, в микрорайоне Аэродром проектируется Центр творческого развития.

По приглашению штаба по проектному управлению при губернаторе Ленобласти на ближайшем заседании гатчинская администрация будет защищать паспорт приоритетного проекта «Гатчина – столица Ленинградской области». Значит, как подчеркнула Людмила Николаевна, появятся дополнительные возможности для развития столичного города Гатчины.

Гостей праздничной встречи приветствовал глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

- Все планы обязательно будут выполнены. Благодарю всех работников культуры за любовь к профессии, своим творческим коллективам, за особый талант чувствовать людей разных поколений и активно вовлекать их в культурную жизнь, - сказал глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

Наградами были отмечены творческие команды, организовавшие: праздник «Ценим прошлое, верим в будущее», посвященный 97-летию образования Гатчинского района; цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине со дня освобождения Гатчины и 79-й годовщине Победы; цикл мероприятий «Славься, Гатчина!» в честь 228-летия присвоения Гатчине статуса города.

В числе награжденных Благодарственным письмом за вклад в развитие культуры Гатчинского района Александр Рогинкин, Елена Мелешина, Ольга Костюкова, Сергей Уланский, Наталья Семченкова, Людмила Пекун, детский хореографический коллектив «Росинка» и волонтеры Гатчинского Дворца молодежи Алина Анисимова, Вероника Шарипова и Валерия Виноградова.

Отдельно чествовали участников культурных проектов Гатчинского округа, творческие группы фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» и фестиваля-марафона «Танцующая Гатчина» (его участниками стали 14 хореографических коллективов).

Благодарственным письмом за организацию и проведение литературно-исторического фестиваля, посвященного 154-й годовщине со дня рождения А.И. Куприна, награждены Константин Иванов, Любовь Ярыгина, Алена Рыбакова, Дмитрий Ирашин, Максим Колесников, Лариса Усачева, Александр Маврин, Федор Молчанов, Евгения Воронюк, Людмила Кулигина и Николай Гатко.

Финальным аккордом стало награждение тех, кто принимал участие во всех крупных культурных мероприятиях Гатчины. Благодарственными письмами были отмечены коллектив ЦТЮ и его директор Надежда Корбут, коллектив Гатчинского ДК и его директор Сергей Фикс, театр костюма «Катюша» и его руководитель Людмила Иванова, коллектив библиотечной системы Гатчины и его директор Наталья Гаврилова, коллектив музея города Гатчины и его директор Екатерина Потоцкая, школа бального танца «Олимпия» и ее директор Владимир Карпунин и другие.

Всего Благодарственные письма получили более 80 человек.

Татьяна Можаева