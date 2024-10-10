Надоели «наливайки»? Жалуйтесь!

Что делать, если вам мешает разливочная/распивочная под окнами, во дворе или на первом этаже дома? Если у вас есть подозрение, что круглосуточный магазин приторговывает алкоголем после 22:00? Куда писать жалобу?

Как прокомментировали в администрации Гатчинского района, направлять обращения следует именно туда – в администрацию Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 44. Можно оставить обращение на сайте: http://gmrlo.ru/.

Далее с этой жалобой разберутся и, в зависимости от ситуации, адресуют соответствующим органам, которые и будут проводить проверку. В случае выявленных нарушений в деятельности торговой точки компетентные органы примут адекватные меры. Задействована в данном случае могут быть и полиция, и Роспотребнадзор, и подразделения администрации.

Напомним, что 1 сентября 2024 года вступил в силу областной закон № 51-оз «О внесении изменений в статью 5 областного закона № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». Закон касается всех объектов, торгующих алкоголем (включая пиво) и расположенных в многоквартирных домах. Особенно тех, кто торгует пивом в розлив: пиво в магазине продается до 22-х часов, в общепите – до 23-х, и помещения должны быть обособлены, с отдельными входами.

Если это кафе, то, по закону, алкоголем можно торговать до двух часов ночи. Но у кафе обязана быть действующая лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 20 посадочных мест в зале, полное обслуживание официантами в форме, технологические карты на приготовление продукции общественного питания.

Кроме того, есть такое понятие – «сухие зоны». Это территория вокруг социального объекта, на которой запрещена торговля алкоголем. В Гатчинском округе это расстояние составляет 50 метров до образовательных организаций и 15-50 метров – до медицинских учреждений. Таким образом, новая школа или поликлиника может стать причиной закрытия торговой точки.

Органы местного самоуправления обладают правом проверки соблюдения данного закона.