Новый газопровод в Гатчинском округе
Сегодня в ходе Петербургского международного газового форума – 2024 состоялся ввод в эксплуатацию новых объектов газификации и догазификации в 25 регионах России, в их числе — поселок Высокоключевой Гатчинского округа Ленинградской области.
В поселке Высокоключевой специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключили к природному газу межпоселковый и распределительный газопроводы, а также котельную. Котельная обеспечивает теплоснабжением шесть многоквартирных домов, амбулаторию, Высокоключевую среднюю школу, отделение почтовой связи и общественную баню.
Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума – 2024. В мероприятии приняли участие министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, главы российских регионов.
- Перевод котельной на природный газ стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода в поселке Высокоключевом протяженностью 19,7 км. Новый межпоселковый газопровод ГРС «Суйда» – дер. Погост – дер. Новокузнецово – пос. Высокоключевой Ленинградской области создает техническую возможность подключения 733 домовладений и одной котельной в деревнях Новокузнецово, Погост и поселке Высокоключевой. Его протяженность составляет 8,28 км. Распределительные сети по трем населенным пунктам уже построены, заявки на догазификацию уже принимаются, — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределения Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
Участником мероприятия стала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.
- Для меня как для главы администрации и жителя Гатчинского округа это событие имеет огромное значение. Мы ждали его десятилетиями, и сегодня пуск газа открывает новые возможности для жителей посёлка Высокоключевой и других населённых пунктов. Теперь они смогут газифицировать свои дома, а главное, мы сможем перевести модульную котельную на газ и обеспечить теплом наши социальные объекты. Это действительно знаменательное событие, - отметила Людмила Нещадим.
Межпоселковый газопровод построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 гг., утвержденной главой региона Александром Дрозденко и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
- Доступность природного газа для жителей Ленинградской области стала возможной благодаря реализации поручения Президента России Владимира Путина о поэтапном завершении газификации и догазификации. В Ленинградской области уже газифицировано 610 населенных пунктов. Принято в работу более 42 тысяч заявок на догазификацию, заключено более 40 тысяч договоров, из которых выполнено до границы земельного участка более 32 тысяч. Мы работаем над поручением президента по газификации садоводств. Правительством Ленинградской области оказывается поддержка всем группам населения, в том числе многодетным семьям, старшему поколению, семьям участников СВО, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.