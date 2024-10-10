Новый газопровод в Гатчинском округе

В поселке Высокоключевой специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключили к природному газу межпоселковый и распределительный газопроводы, а также котельную. Котельная обеспечивает теплоснабжением шесть многоквартирных домов, амбулаторию, Высокоключевую среднюю школу, отделение почтовой связи и общественную баню.

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума – 2024. В мероприятии приняли участие министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, главы российских регионов.

- Перевод котельной на природный газ стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода в поселке Высокоключевом протяженностью 19,7 км. Новый межпоселковый газопровод ГРС «Суйда» – дер. Погост – дер. Новокузнецово – пос. Высокоключевой Ленинградской области создает техническую возможность подключения 733 домовладений и одной котельной в деревнях Новокузнецово, Погост и поселке Высокоключевой. Его протяженность составляет 8,28 км. Распределительные сети по трем населенным пунктам уже построены, заявки на догазификацию уже принимаются, — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределения Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Участником мероприятия стала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Для меня как для главы администрации и жителя Гатчинского округа это событие имеет огромное значение. Мы ждали его десятилетиями, и сегодня пуск газа открывает новые возможности для жителей посёлка Высокоключевой и других населённых пунктов. Теперь они смогут газифицировать свои дома, а главное, мы сможем перевести модульную котельную на газ и обеспечить теплом наши социальные объекты. Это действительно знаменательное событие, - отметила Людмила Нещадим.

Межпоселковый газопровод построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 гг., утвержденной главой региона Александром Дрозденко и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.