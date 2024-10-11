Чувство любви к Родине нужно воспитывать с раннего детства
Сегодня в Гатчине состоялась региональная научно-практическая конференция «Гатчинское образование: вчера, сегодня, завтра». Участие в ней приняли вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, член Общественной палаты Ленинградской области Ирина Дрозденко, глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов и другие почетные гости.
Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк рассказала о большом значении «Разговоров о важном» в школах в становлении патриотического самосознания современных детей.
- Патриотическое воспитание - одна из важнейших государственных задач нашей страны, потому что это наши с вами дети, которых мы растим, воспитываем, даем знания, даем возможность для саморазвития, самореализации. Это наши дети, которые должны будут принести пользу своей стране, дать своим трудом, навыками и знаниями новый качественный толчок в развитии страны, - отметила Анна Данилюк.
Вице-губернатор обратила внимание на необходимость регулярной актуализации и адаптации методических материалов «уроков о важном», необходимость разъяснения детям правил безопасного использования интернета и внимательного наблюдения за поведением детей в случае подозрений негативного или опасного влияния интернет-площадок.
- Интернет сегодня - это "тёмный переулок", по которому детям без сопровождения взрослых гулять опасно. К обучению детей правилам цифровой безопасности должны серьёзно подходить как учителя, так и родители, - отметила Анна Данилюк.