Чувство любви к Родине нужно воспитывать с раннего детства

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк рассказала о большом значении «Разговоров о важном» в школах в становлении патриотического самосознания современных детей.

- Патриотическое воспитание - одна из важнейших государственных задач нашей страны, потому что это наши с вами дети, которых мы растим, воспитываем, даем знания, даем возможность для саморазвития, самореализации. Это наши дети, которые должны будут принести пользу своей стране, дать своим трудом, навыками и знаниями новый качественный толчок в развитии страны, - отметила Анна Данилюк.

Вице-губернатор обратила внимание на необходимость регулярной актуализации и адаптации методических материалов «уроков о важном», необходимость разъяснения детям правил безопасного использования интернета и внимательного наблюдения за поведением детей в случае подозрений негативного или опасного влияния интернет-площадок.