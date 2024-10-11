На свободу – с чистой совестью и медалями «За отвагу»
В ЧВК «Вагнер» было много лиц, преступивших закон, и еще больше – героев. История Дмитрия Каравайчика получила широкую огласку, прежде всего, благодаря нетривиальному решению со стороны высших командных сил. Его знают как человека, который «поменял звезду Героя на жену». Удостоверение ветерана боевых действий Дмитрий получал в Гатчине в фонде «Защитники Отечества» в числе десяти вагнеровцев – жителей Ленинградской области.
На церемонию вручения документа он пришел с четырехмесячным сынишкой на руках: этот малыш стал главной и самой ценной наградой за все отцовские подвиги. Потому что, сражаясь на фронте, морпех Дмитрий Каравайчик спас от тюрьмы не только самого себя, но и жену. Президент помиловал обоих за героическую службу Дмитрия в составе ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции. Искупление далось нелегко…
Дмитрий Александрович подвигами не хвастается, о себе рассказывает скупо: родился в 1983 году в Литве, по национальности – литовец, в 90-е годы семья переехала в Ленинградскую область. В 2000 году он окончил школу в Коробицыно в Выборгском районе и, пойдя по стопам родителей, поступил в Санкт-Петербургскую государственную ветеринарную академию. Однако династию ветврачей продолжать не стал. После срочной службы на Севере в морской пехоте Дмитрий Каравайчик задержался в армии – подписал контракт. Военная карьера закончилась в 2009 году увольнением «по сокращению штатов», в армии это называется ОШМ – организационно-штатные мероприятия.
- Я вернулся домой, в Ленобласть, занялся бизнесом, потом начудил и заехал в тюрьму, – так Дмитрий Александрович кратко излагает свою историю. – Часть 5 статьи 228.1 УК РФ: изготовление и сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору. Мне дали 17 лет, жене – 16 как соучастнице.
- Как вас угораздило?
- Брал таблетки – некий набор лекарств, перемалывал в кофемолке и продавал барыгам под видом наркотика. Но при обыске у нас нашли амфетамин… В общем, свадебное путешествие мы совершили порознь: я – в одну колонию, жена – в другую. 20 января 2018 года мы расписались, а 14 февраля нас отправили в УФСИН. Я сидел в Обухово – в ИК-6, супруга в Саблино. Отсидел четыре с половиной года. А в 2022 году пришла ЧВК «Вагнер»: отбирали подготовленных, тех, кто был готов воевать. Мне предложили – я согласился, и в июле ушел в первых рядах.
Не распространяясь о своей службе в рядах «оркестрантов», Дмитрий Александрович отсылает любопытствующих к интернету – там действительно много сведений о нем и его тернистом пути к мирной жизни.
Власти Украины назначили награду за его голову: бывший российский зэк доставил бандеровцам много неприятностей, проявив чудеса мужества и героизма на фронте. Он увел у неприятеля пулемет, из которого ВСУ-шники обстреливали наши позиции, вместе с боевыми товарищами взял вражеский опорник – вчетвером они положили там полсотни нацбатовцев, несмотря на ранения, и т.д. и т.п.
Почему он на это решился?
- Меня часто спрашивают: «Ты пошел за свободу?». Я пошел туда, не зная, куда, но зная, зачем. Я не знал, что такое ЧВК «Вагнер», но я знал, что такое морская пехота. Нас 45 человек тогда отправилось питерских. Да, мы не очень понимали, что это за СВО, но мы шли не за свободу – мы шли за Родину. Потому что мы тоже смотрели телевизор и понимали, что там творится. А потом воочию все увидели… Я попал в шестой штурмовой отряд заместителем командира разведвзвода, в группу специального назначения. Это была Донецкая область, мы брали Углегорскую ТЭС, Кадему, Семигорье, Николаевку и шли в сторону Бахмута. Зашли уже за Отрадовку и Курдюмовку, я там был тяжело ранен, три пулевых ранения получил и осколочное, попал в Луганский госпиталь, где пролежал 20 дней, а там и контракт закончился.
- Как отреагировали ваши близкие на этот демарш – поменять тюрьму на войну?
- Супруга была в неведении. Мама узнала о моем местонахождении из средств массовой информации. Мы никому не сообщали, где находимся, а потом в газетах и в интернете появилось мое фото в черном берете… В январе 2023 года первый контракт закончился, я приехал домой в отпуск, но вскоре собрал вещи и вернулся обратно – в зону СВО. Подписал второй контракт, и тогда мы уже до Бахмута дошли. Через полгода второй контракт закончился, уже после знаменитого марша, и ЧВК была расформирована.
…За боевые заслуги Дмитрий Каравайчик был награжден орденом Мужества, у него есть две медали «За отвагу» – Российская и ДНР, золотая монета ЧВК «Вагнер», медали «За взятие Бахмута», «За освобождение Артемовска» от ДНР, есть Черный окопный крест и другие. Но, главное, за военные подвиги в зоне спецоперации он был помилован и представлен к государственной награде – медали «Золотая Звезда» и званию «Герой России». Но от звезды Героя Дмитрий Александрович отказался – ради свободы жены. Это был неофициальный акт. Дмитрий Каравайчик не получил почетную награду, зато президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин помиловал и героя, и его жену, которой оставалось сидеть еще долгих одиннадцать лет. Теперь супруги дома, у них растет маленький сын.
- Дмитрий, как назвали мальчика?
- Владимиром. В честь президента России Владимира Владимировича Путина.
Российский президент вынес справедливое решение. Ветеран боевых действий, морпех Дмитрий Каравайчик сполна заплатил за свободу своей семьи и право воспитывать сына.