На свободу – с чистой совестью и медалями «За отвагу»

На церемонию вручения документа он пришел с четырехмесячным сынишкой на руках: этот малыш стал главной и самой ценной наградой за все отцовские подвиги. Потому что, сражаясь на фронте, морпех Дмитрий Каравайчик спас от тюрьмы не только самого себя, но и жену. Президент помиловал обоих за героическую службу Дмитрия в составе ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции. Искупление далось нелегко…

Дмитрий Александрович подвигами не хвастается, о себе рассказывает скупо: родился в 1983 году в Литве, по национальности – литовец, в 90-е годы семья переехала в Ленинградскую область. В 2000 году он окончил школу в Коробицыно в Выборгском районе и, пойдя по стопам родителей, поступил в Санкт-Петербургскую государственную ветеринарную академию. Однако династию ветврачей продолжать не стал. После срочной службы на Севере в морской пехоте Дмитрий Каравайчик задержался в армии – подписал контракт. Военная карьера закончилась в 2009 году увольнением «по сокращению штатов», в армии это называется ОШМ – организационно-штатные мероприятия.

- Я вернулся домой, в Ленобласть, занялся бизнесом, потом начудил и заехал в тюрьму, – так Дмитрий Александрович кратко излагает свою историю. – Часть 5 статьи 228.1 УК РФ: изготовление и сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору. Мне дали 17 лет, жене – 16 как соучастнице.

- Как вас угораздило?

- Брал таблетки – некий набор лекарств, перемалывал в кофемолке и продавал барыгам под видом наркотика. Но при обыске у нас нашли амфетамин… В общем, свадебное путешествие мы совершили порознь: я – в одну колонию, жена – в другую. 20 января 2018 года мы расписались, а 14 февраля нас отправили в УФСИН. Я сидел в Обухово – в ИК-6, супруга в Саблино. Отсидел четыре с половиной года. А в 2022 году пришла ЧВК «Вагнер»: отбирали подготовленных, тех, кто был готов воевать. Мне предложили – я согласился, и в июле ушел в первых рядах.

Не распространяясь о своей службе в рядах «оркестрантов», Дмитрий Александрович отсылает любопытствующих к интернету – там действительно много сведений о нем и его тернистом пути к мирной жизни.

Власти Украины назначили награду за его голову: бывший российский зэк доставил бандеровцам много неприятностей, проявив чудеса мужества и героизма на фронте. Он увел у неприятеля пулемет, из которого ВСУ-шники обстреливали наши позиции, вместе с боевыми товарищами взял вражеский опорник – вчетвером они положили там полсотни нацбатовцев, несмотря на ранения, и т.д. и т.п.

Почему он на это решился?

- Меня часто спрашивают: «Ты пошел за свободу?». Я пошел туда, не зная, куда, но зная, зачем. Я не знал, что такое ЧВК «Вагнер», но я знал, что такое морская пехота. Нас 45 человек тогда отправилось питерских. Да, мы не очень понимали, что это за СВО, но мы шли не за свободу – мы шли за Родину. Потому что мы тоже смотрели телевизор и понимали, что там творится. А потом воочию все увидели… Я попал в шестой штурмовой отряд заместителем командира разведвзвода, в группу специального назначения. Это была Донецкая область, мы брали Углегорскую ТЭС, Кадему, Семигорье, Николаевку и шли в сторону Бахмута. Зашли уже за Отрадовку и Курдюмовку, я там был тяжело ранен, три пулевых ранения получил и осколочное, попал в Луганский госпиталь, где пролежал 20 дней, а там и контракт закончился.

- Как отреагировали ваши близкие на этот демарш – поменять тюрьму на войну?

- Супруга была в неведении. Мама узнала о моем местонахождении из средств массовой информации. Мы никому не сообщали, где находимся, а потом в газетах и в интернете появилось мое фото в черном берете… В январе 2023 года первый контракт закончился, я приехал домой в отпуск, но вскоре собрал вещи и вернулся обратно – в зону СВО. Подписал второй контракт, и тогда мы уже до Бахмута дошли. Через полгода второй контракт закончился, уже после знаменитого марша, и ЧВК была расформирована.

…За боевые заслуги Дмитрий Каравайчик был награжден орденом Мужества, у него есть две медали «За отвагу» – Российская и ДНР, золотая монета ЧВК «Вагнер», медали «За взятие Бахмута», «За освобождение Артемовска» от ДНР, есть Черный окопный крест и другие. Но, главное, за военные подвиги в зоне спецоперации он был помилован и представлен к государственной награде – медали «Золотая Звезда» и званию «Герой России». Но от звезды Героя Дмитрий Александрович отказался – ради свободы жены. Это был неофициальный акт. Дмитрий Каравайчик не получил почетную награду, зато президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин помиловал и героя, и его жену, которой оставалось сидеть еще долгих одиннадцать лет. Теперь супруги дома, у них растет маленький сын.

- Дмитрий, как назвали мальчика?

- Владимиром. В честь президента России Владимира Владимировича Путина.

Российский президент вынес справедливое решение. Ветеран боевых действий, морпех Дмитрий Каравайчик сполна заплатил за свободу своей семьи и право воспитывать сына.