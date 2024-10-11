Позывной «Гатчина»

Он тоже отправился на фронт из колонии в 2022 году: пришла ЧВК «Вагнер», позвала смыть кровью грехи перед человечеством. Он и пошел. Тяга к военному делу была всегда, но – «бодливой корове бог рогов не дает». Поучаствовать в боевых действиях в юности Геннадию Николаевичу не пришлось, и, в итоге, страсть к войне его и сгубила: загремел на десять лет за незаконное хранение оружия, к которому добавилось покушение на убийство общественно-опасным способом.

Увлекаясь военной историей, Геннадий Каппанен занялся раскопками в местах боев Великой Отечественной. Подошел к делу грамотно, с металлоискателем. В результате откопал пулемет «Максим» и винтовку, которую потом направил на соседа во время конфликта в деревне Ондрово. Вызвали полицию, возбудили дело, в ходе обыска у него нашли и пулемет, и все остальные военные реликвии, и в 2018 году по решению суда Геннадий Каппанен отправился отбывать срок в Форносово. Даром, что по специальности он – юрист по гражданскому праву.

- Я окончил Гатчинскую школу № 3 в 1993 году, получил высшее образование, но сменил профессию и занялся промышленным альпинизмом. Почему пошел на СВО? Сказать, что ради свободы – нельзя. В колонии было не настолько плохо, чтобы кидаться под пули. Но я пошел – за Родину и потому что всегда интересовался войной. Еще на срочной службе пытался попасть в Чечню – не взяли, отслужил в стройбате в Москве. В первую партию «Вагнера» тоже сначала не взяли – ушел во вторую, 14 сентября 2022 года. И попал под Бахмут, в штурмовики, пулеметчиком, с позывным по имени родного города – Гатчина.

…Вот так, мотал срок за «Максим» времен Великой Отечественной – стал пулеметчиком под Бахмутом и прославил большую и малую родину.

- Вы понимали, что вас там ждет?

- Теоретически, представление имел. А практически… Три года не курил – там закурил. В общем, я был уверен, что не вернусь, и уже, можно сказать, попрощался с жизнью. Возможностей-то было предостаточно, но мне везло. Например, однажды рация «села», я вышел из окопа – поменять аккумулятор, и туда прилетел снаряд. В клочья все, что там осталось – бронежилет, каска, пулемет… А я выжил.

Через полгода контракт закончился, и Геннадий Николаевич вернулся домой. Думал, в отпуск, но оказалось, насовсем. Его маме – 76 лет, жить одной стало трудно, а о сыновних подвигах на фронте она до поры до времени не знала. Многие заключенные, когда уходят из тюрьмы на войну, не оповещают родных. Зачем лишний раз расстраивать…

У Геннадия Каппанена несколько вагнеровских медалей, в том числе «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута», медаль «За отвагу». 25 сентября он вместе с другими участниками СВО в составе частной военной компании получил удостоверение ветерана боевых действий. Отвоевав и получив помилование, он вернулся к своей мирной профессии промышленного альпиниста.

Екатерина Дзюба