Войсковицкий житель нашёл пушечное ядро допетровской эпохи?

Это учебное заведение первым в регионе ввело в образовательную программу курс краеведения и музейного дела, в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения в музее проходят экскурсии и занятия для учащихся школы искусств. Дети непосредственно участвуют в сборе экспонатов, приведении их в «музейный» порядок. Не так давно завершился один из школьных проектов «Музей и дети», когда сами учащиеся постигали мастерство проведения экскурсий, знакомились с отдельными периодами из истории

Войсковицкой земли, участвовали в работе историко-краеведческих конференций и других мероприятиях, проводившихся в музее.

А места здесь действительно удивительно интересны и богаты своим прошлым! Именно благодаря новым экспонатам музея удаётся воссоздать панораму некоторых далёких эпох, забытых страниц исторической летописи поселка Войсковицы и его окрестностей.

Буквально на днях экспозиция музея пополнилась любопытной реликвией, которая как бы оправдывает происхождение названия – Войсковицы. По преданию местных старожилов в этих местах проходили военные баталии древних жителей Великого Новгорода с представителями балтийских стран, а при Петре Великом – русской армии со шведами. Топоним «Войсковицы» или «Войсковичи» своими корнями уходит в эпоху Средневековья и впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов.

Современная деревня Тяглино, расположенная по соседству с Войсковицами – один из центров Новгородской земли в Копорском уезде. Здесь тогда находился «Богородицкий Дягиленский погост» с утраченной в ХVII веке церковью Рождества Пресвятой Богородицы, объединявший более тридцати местных селений, среди которых было и сельцо Хотчино – будущий город Гатчина. С тех давних пор существует в деревне Тяглино старейшее в нашем округе кладбище.

Постоянный даритель музея, житель поселка Войсковицы Евгений Украинчук на этот раз принёс пушечное ядро, которое, по его словам, трактор выпахал в поле около бывшей деревни Малое Тяглино, в полукилометре от

Войсковиц. Весом ядро около трёх килограммов. Подобные артефакты меньших размеров в этих местах находили и раньше, но это ядро, по-видимому, очень старое. Можно предположить, что оно относится ещё к допетровскому периоду, когда почти столетия Водская пятина Великого Новгорода находилась под шведской оккупацией.

Евгений Украинчук – выпускник детской школы искусств, окончил Войсковицкую общеобразовательную школу и агропромышленный факультет Государственного института экономики, финансов, права и технологий в поселке Елизаветино, сейчас – молодой представитель рабочего класса в Гатчинском районе. В свободное время вместе с отцом увлечённо занимается археологией и историей наших мест. В коллекции музея уже более 200 самых разных экспонатов, найденных им в земле: старинные монеты, пуговицы, мушкетные пули, предметы конской упряжи и быта егерей, фрагменты стекла и фарфора, почтовые (найдены около железнодорожной станции Войсковицы) и другие раритеты, самые ранние из которых относятся к концу ХVIII столетия.

Находкам неутомимого исследователя родного края отведена в музее отдельная витрина. Многие ещё не изученные «осколки» прошлого хранятся в запасниках. Часть найденных в земле артефактов в районе нынешнего микрорайона «Аэродром» Евгений в прошлом году передал в коллекцию Гатчинского музея истории военной авиации.

Андрей Бурлаков