Два года на спасение Колпанского озера?

Чтобы Колпанское озеро не прекратило свое существование, в прошлом году житель микрорайона Химози Денис Хотин самовольно возвел небольшую плотину в месте, где вода из озера течет в реку Колпанку. Шаг вынужденный: с 2016 года вместе с другими жителями он безуспешно писал во все инстанции. Люди просили уменьшить неправильно сделанный во время строительства дороги водопропуск, чтобы сохранить озеро. В ответ получали отписки. Тогда Денис решил действовать самостоятельно, и как следствие - иск от прокуратуры и вызов в суд.

В начале октября в Гатчинском суде состоялось заключительное заседание по делу Дениса Хотина. Прокуратура требовала сноса незаконно возведенной плотины, с помощью которой он пытался воспрепятствовать обмелению Колпанского озера и краха всей гатчинской гидросистемы. Суд вынес решение, которое устроило все стороны. Денису Хотину вменяется в обязанность снести плотину, но сделать это он должен до 31 декабря 2026 года.

Теперь имеется более двух лет на спасение озера. Денис готов снести сооружение и раньше, лишь бы власти взялись за это дело.

Вместо водовода ручеек

Колпанское озеро продолжает мелеть. Вместе с неравнодушными жителями мы осмотрели место, где из озера начинается Колпанский водовод. По нему вода поступала в озеро Филькино и вторым рукавом - в Карпин пруд, озера музея-заповедника «Гатчина» и дальше по рекам и каналам в Ижору. В самом начале Колпанского водовода – у улицы Ленинградских ополченцев - вода пока есть, но ее немного, и она еле течет.

Плотина стоит – Колпанка течет

Потом мы выехали на Киевское шоссе и убедились, что, несмотря на построенную жителями плотину, протока, соединяющая озеро и реку Колпанку, действует: вода потихоньку течет в трубу под шоссе, выходит на противоположной стороне и впадает в реку.

Так называемая плотина – это невысокий вал из веток и грунта с двумя водопропускными трубами: одна выше, другая ниже. Плотина уже «подсела»: ее высота составляет около 30 см. Весной, когда воды много, она течет через две трубы или переливается через плотину. Осенью уровень воды в озере упал, и она еле течет через нижнюю трубу.

Местные жители говорят, что плотина держит только 30% от бывшего уровня озера. Чтобы вернуться к прежнему состоянию, нужно будет поднимать уровень воды в три раза.

А вот остались ли в озере родники, они точно не знают.

Основной водосбор реки Колпанки находится с противоположной стороны от озера. Раньше здесь вся округа была водосбором, били ключи. Сейчас складывается впечатление, что их нет вообще, но Колпанка по-прежнему питается какими-то водными залежами и только частично из озера.

«Чудо» гидротехники

Очень впечатлил масштаб построенного в 2016-2017 годах вместе с виадуком гидротехнического сооружения под шоссе. О чем думали строители? Это же не река Нева! Если убрать плотину и углубить протоку, то действительно вытечет все Колпанское озеро. Ведь пополняется оно очень медленно, если вообще пополняется.

- Когда делали дорогу, под Киевским шоссе внутри проложили трубу размером 80 см. Теперь водопропуск опущен на один метр ниже, его высота 2,5 метра, ширина – 4,5 метра. В результате воды уходит больше, чем приходит, - поясняет Андрей Ридаль.

Сейчас водосбор озера усложняется еще и тем, что берега сильно заросли, и вода из болот и подземных источников не поступает в озеро.

Хорошо, что в месте водосбора по обе стороны шоссе спилили старые тополя (во время ветра они падали на проезжающие машины). Но деревья не вывезли, они лежат в воде и гниют. Зреет еще одна проблема для водосбора.

Мы прошли по бывшему дну озера. Места здесь красивые.

- Раньше у нас водились бобры и норки. Сейчас еще встречаются ондатры, есть лисы. Из птиц – много лебедей, цапли белые и серые, выпь, утки разных пород. Из рыб - щука, карась, окунь. Но зимой озеро практически все промерзает до дня. И происходит замор, - рассказывает Денис Хотин.

Дорогу осилит идущий

Вхождение в нацпроект или любой другой проект, проведение экспертиз и исследований, поиск источников финансирования – на это все нужно время, которого у Колпанского озера нет. Очевидно, что спасением озера в комплексе с восстановлением всей гидросистемы должны заняться организации с соответствующими полномочиями и квалифицированными специалистами.

Гатчинцы предлагают провести экспертизу, которая докажет саму необходимость действий по спасению озера, затем поставить узаконенную плотину и сделать шлюз. Может быть, временный, но срочно. Можно даже оставить имеющийся водопропуск, но шлюз с плотиной сделать обязательно. А затем уже восстанавливать водосбор, протоки, водопропуски.

К кому с этими предложениями обращаться? В чьем озеро ведении? У кого на балансе? Местные жители пока не получили четких ответов.

Главное, чтобы благое решение было принято не тогда, когда время уже упущено.

Татьяна Можаева