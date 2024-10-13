В понедельник, 14 октября, отключат отопление в Гатчине

Статья в газете «Гатчинская правда» «Куда течет Колпанка? О судьбе Колпанского озера» получила широкий отклик. В начале октября местные жители предложили нам выехать на место и еще раз зафиксировать состояние как самого озера, так и вытекающего из него Колпанского водовода и протоки в реку Колпанку.