В понедельник, 14 октября, отключат отопление в Гатчине
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 14.10.2024г. до окончания работ 14.10.2024, будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса, д. 67, 69, 71, 73, 75, 77;
ул. Гагарина, д. 20, 22, 24, 25;
ул. 7-ой Армии, д. 15, 15А, 19, 21;
ул. Урицкого, д. 18, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;
Инженерный пер., д.1, 3.
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