Гатчинская «Катюша» - в красках осени

На этом грандиозном фестивале по традиции собрались лучшие художники-модельеры, творческие мастерские и фольклорные ансамбли из 33 российских регионов.

«Катюша» представила коллекцию «Октябрь уж наступил…» художника-модельера Юлии Пресняковой. Все краски осени – спокойный и глубокий зеленый, яркий желтый и жизнерадостный оранжевый - мастерски собраны в стильных девичьих нарядах. Это по-настоящему русский костюм, в котором традиция переплетается с современностью, поднимая его на пьедестал высокой моды.

Гатчинский театр костюма был выбран для участия в гала-концерте фестиваля «Русский костюм» среди множества талантливых участников.

Поздравляем замечательный коллектив, автора коллекции и руководителя с очередным важным достижением.

Татьяна Можаева